نهمین اجلاسیه ملی خیرین تامین سلامت در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی اکبر رامجردی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به برگزاری این اجلاسیه افزود: بیش از 700 نفر از خیرین تامین سلامت در این اجلاسیه بزرگ شرکت خواهند کرد که در این میان 250 نفر از شیراز، 350 نفر از شهرستانها و 100 نفر نیز از خیرین سراسر کشور دعوت شده اند.

وی ادامه داد: در این مراسم از 51 نفر از خیرین تامین سلامت که طی یکسال گذشته حضور فعال و پررنگی را در مباحث مختلف داشتند تقدیر خواهد شد.

رئیس مجمع خیرین تامین سلامت استان فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اجلاسیه امسال تفاوتهایی با گذشته خواهد داشت، تصریح کرد: فعالیتها و نحوه عملکرد های مختلف در بحث خیرین تامین سلامت مورد بررسی قرار می گیرد، الگوهای مختلف شناسایی می شود و اینکه نحوه کار در سال جاری نیز تعیین می شود.

رامجردی با اشاره به سخنرانان حاضر در این اجلاسیه نیز گفت: معاون وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تعدادی از خیرین به عنوان سخنران برای حضور در این مراسم مشخص شده اند.

نهمین اجلاسیه خیرین تامین سلامت در روز پنجشنبه ساعت 9 صبح در شیراز برگزار می شود.