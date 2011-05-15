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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۳۳

بخش های بیمارستان فاطمیه شاهرود استاندارد سازی شد

بخش های بیمارستان فاطمیه شاهرود استاندارد سازی شد

شاهرود - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خریداری تجهیزات پزشکی در جهت استاندارد سازی بخش های بیمارستان فاطمیه این شهر خبر داد.

محسن اعرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود افزود: در این راستا تجهیزاتی همچون تخت های بستری، مانیتورینگ عمق بیهوشی، ویلچر مخصوص اطفال، سرنگ پمپ، پالس اکسی‌متری، فریزر و یخچال بانک خون خریداری شده است.

وی با اشاره به راه اندازی آندوسکوپی و کولونوسکوپی بیمارستان از اردیبهشت ماه 89 گفت: ‌تا پایان سال گذشته 155مورد  آندوسکوپی سرپایی، 137 مورد آندوسکوپی بستری، 32 مورد کولونوسکوپی سرپایی و 28 مورد کولونوسکوپی بستری صورت گرفته است.

اعرابی بهسازی و زیبا سازی اتاق زایمان بیمارستان را در جهت ارتقای ترویج زایمان طبیعی از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته برشمرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اضافه کرد: برای این بخش استیشن پرستاری، کمدهای دارویی، پرده، رادیاتورهای جدید برای شوفاژ و تختهای زایمانی خریداری شده است.

وی تعمیرات اساسی سرویسهای بهداشتی و کف پوش را از دیگر اقدامات برای بهسازی و زیبا سازی اتاق زایمان بیمارستان فاطمیه شاهرود عنوان کرد.
 

کد مطلب 1312237

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