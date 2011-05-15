بخش های بیمارستان فاطمیه شاهرود استاندارد سازی شد

محسن اعرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود افزود: در این راستا تجهیزاتی همچون تخت های بستری، مانیتورینگ عمق بیهوشی، ویلچر مخصوص اطفال، سرنگ پمپ، پالس اکسیمتری، فریزر و یخچال بانک خون خریداری شده است.
وی با اشاره به راه اندازی آندوسکوپی و کولونوسکوپی بیمارستان از اردیبهشت ماه 89 گفت: تا پایان سال گذشته 155مورد آندوسکوپی سرپایی، 137 مورد آندوسکوپی بستری، 32 مورد کولونوسکوپی سرپایی و 28 مورد کولونوسکوپی بستری صورت گرفته است.
اعرابی بهسازی و زیبا سازی اتاق زایمان بیمارستان را در جهت ارتقای ترویج زایمان طبیعی از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته برشمرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اضافه کرد: برای این بخش استیشن پرستاری، کمدهای دارویی، پرده، رادیاتورهای جدید برای شوفاژ و تختهای زایمانی خریداری شده است.
وی تعمیرات اساسی سرویسهای بهداشتی و کف پوش را از دیگر اقدامات برای بهسازی و زیبا سازی اتاق زایمان بیمارستان فاطمیه شاهرود عنوان کرد.
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