بخش های بیمارستان فاطمیه شاهرود استاندارد سازی شد

محسن اعرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود افزود: در این راستا تجهیزاتی همچون تخت های بستری، مانیتورینگ عمق بیهوشی، ویلچر مخصوص اطفال، سرنگ پمپ، پالس اکسی‌متری، فریزر و یخچال بانک خون خریداری شده است.

وی با اشاره به راه اندازی آندوسکوپی و کولونوسکوپی بیمارستان از اردیبهشت ماه 89 گفت: ‌تا پایان سال گذشته 155مورد آندوسکوپی سرپایی، 137 مورد آندوسکوپی بستری، 32 مورد کولونوسکوپی سرپایی و 28 مورد کولونوسکوپی بستری صورت گرفته است.

اعرابی بهسازی و زیبا سازی اتاق زایمان بیمارستان را در جهت ارتقای ترویج زایمان طبیعی از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته برشمرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اضافه کرد: برای این بخش استیشن پرستاری، کمدهای دارویی، پرده، رادیاتورهای جدید برای شوفاژ و تختهای زایمانی خریداری شده است.

وی تعمیرات اساسی سرویسهای بهداشتی و کف پوش را از دیگر اقدامات برای بهسازی و زیبا سازی اتاق زایمان بیمارستان فاطمیه شاهرود عنوان کرد.

