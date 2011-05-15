انعقاد قرارداد میان سازمان پسماند کرج و بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج ازانعقاد قرارداد ساخت ایستگاه استاندارد انتقال پسماند شهری باظرفیت 160تن زباله در هر شیفت کاری با شهرداری بوشهر خبر داد.

همایون رضا مدنی ادامه داد: درپی بازدید شهردار و معاونان خدمات شهری شهرداری های قزوین و بوشهر از اولین ایستگاه استاندارد انتقال پسماندشهری شهرداری کرج، قرارداد ساخت این ایستگاه در بوشهر منعقد شده است.

وی عنوان کرد: این ایستگاههای استاندارد همزمان توانایی حمل حدود 160 تن زباله در هرشیفت کاری را دارا است که این امر بر مزیتهای آن می افزاید.

این مسئول بیان کرد: وجود چنین امکاناتی، مشکلات ناشی از انباشت زباله در ایستگاههای قدیمی که منجر به آلودگی های زیست محیطی می شوند را کاهش داده است.

وی آغاز بهره برداری از این ایستگاه را اوایل خردادماه سال جاری اعلام کرد.

این مسئول افزود: باتوجه به رشد جمعیت در کرج و به تبع آن، افزایش تولید پسماند جابجایی چهار ایستگاه در کرج ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: به همین منظور ایستگاه های حصارک بالا، خلج آباد وفردیس تا پایان تابستان سالجاری احداث وبه بهره برداری خواهد رسید.