تیم والیبال نشسته در انتظار پاداش/ معلولان پشت درهای بسته ماندند!

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این در مراسمی که در تاریخ پنجم اسفندماه سال گذشته با حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی و دست اندرکاران ورزش کشور در فدراسیون ورزش های معلولان برگزار شد، مقرر شد تا به ورزشکاران طلایی 150 سکه بهار آزادی، به ورزشکاران نقره‌ای 75 سکه بهار آزادی و به ورزشکاران برنزی 50 سکه بهار آزادی اهدا شود.

بازیکنان تیم ملی ملی والیبال نشسته که بیشتر آنها ساکن تهران نیستند امروز برای دریافت پاداش های خود به صندوق اعتباری حمایت از ورزشکاران مراجعه کرده اند اما از سوی مسئولان این صندوق عنوان شده که اعتبار این پاداش ها هنوز از سوی سازمان تربیت بدنی تامین نشده است.

جلیل ایمری، کاپیتان تیم والیبال نشسته، در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: مسئولان صندوق به ما گفته بودند که برای دریافت چک پاداش ها به صندوق مراجعه کنیم اما خبری از پاداش نیست. می گویند تامین اعتبار نشده و از تیم 12 نفره ما، فقط بازیکنی که اهل تهران است پاداش خود را دریافت کرده است.

وی افزود: دفعه اول گفته بودند در تاریخ 15 فروردین پاداش های ما را پرداخت می کنند اما بعد گفتند در تاریخ 25 اردیبهشت این امر صورت می گیرد که بازهم وعده آنها محقق نشد. نمی دانم چه اتفاقی افتاده که حق و حقوق بچه ها را پرداخت نمی کنند چراکه ما آذرماه سال گذشته قهرمان شدیم و نباید بین کسب عنوان قهرمانی و دریافت پاداش ها این همه فاصله بیفتد.