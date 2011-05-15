محوریت فعالیت انتخاباتی اصولگرایان باید زیر چتر جامعتین باشد

به گزارش خبرگزاری مهر اسدالله بادامچیان که در اجلاس سراسری دبیران استانها و شهرستانهای سراسر کشور حزب موتلفه اسلامی سخن می گفت افزود: محوریت جامعتین ،اصولگرایان را از تشتت باز می دارد و در میان مردم مشروعیت می بخشد.

قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: اصولگرایان باید تمام سعی و تلاش خود را در جهت وحدت زیر چترجامعین انجام دهند تا در انتخابات آینده لیست واحد ارائه دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه وحدت اصولگرایان شروع شده تصریح کرد: دشمنان کینه توز تر از گذشته به صحنه خواهند آمد و همیشه از سیاست های گذشته خود استفاده نمی کنند بلکه با چهره ها و سیاست های جدید خواهند آمد و امکانات بسیاری نیز دارند که باید در این مقطع حساس بسیار هوشیار بود.

بادامچیان تاکید کرد: مجلس اگر از اختیار اصولگرایان بیرون رود مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد خواهد کرد،رقابت های بسیار جدی در کشور وجود دارد و با استفاده از امکانات مختلف بسیاری از جریانات مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: جریان انحرافی فعالیت های انتخاباتی خود را با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارد آغاز کرده ، نباید از امکانات دولتی در فعالیت های انتخاباتی استفاده شود، متاسفانه برخی افراد نیز در انتخابات های مختلف هستند که همواره احساس تکلیف شرعی برای حضور می کنند و این افراد هیچ گاه احساس تکلیف شرعی نمی کنند که حضور نداشته باشند .

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وحدت اصولگرایان در انتخابات آینده باید در چارچوب خط ولایت و با محوریت جامعتین شکل گیرد تا مجلس نهم به پایگاه عظیم اصولگرایی تبدیل شود.

بادامچیان گفت: حزب موتلفه اسلامی همواره در خط فقاهت ،روحانیت و مرجعیت حرکت کرده و هیچگاه افراط و تفریط نداشته و در آهنگ ولایت حرکت می کند. موتلفه اسلامی روز به روز موقعیت اش در کشور در میان مراجع عظام تقلید، روحانیت ،خواص ،نخبگان و متدینین جیگاه خوبی دارد.

وی تاکید کرد: باید در مقابل مکر و کینه دشمنان بسیار هوشیار باشیم و سیاست هایمان را در دفاغ از ولایت فقیه تنظیم کنیم.

