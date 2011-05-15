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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۱:۰۵

بادامچیان:

محوریت فعالیت انتخاباتی اصولگرایان باید زیر چتر جامعتین باشد

محوریت فعالیت انتخاباتی اصولگرایان باید زیر چتر جامعتین باشد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که محوریت فعالیت انتخاباتی اصولگرایان باید زیر چتر جامعتین باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر اسدالله بادامچیان که در اجلاس سراسری دبیران استانها و شهرستانهای سراسر کشور حزب موتلفه اسلامی سخن می گفت افزود: محوریت جامعتین ،اصولگرایان را از تشتت باز می دارد و در میان مردم مشروعیت می بخشد.

قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: اصولگرایان باید تمام سعی و تلاش خود را در جهت وحدت زیر چترجامعین انجام دهند  تا در انتخابات آینده لیست واحد ارائه دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه وحدت اصولگرایان شروع شده تصریح کرد: دشمنان کینه توز تر از گذشته به صحنه خواهند آمد و همیشه از سیاست های گذشته خود استفاده نمی کنند بلکه با چهره ها و سیاست های جدید خواهند آمد و امکانات بسیاری نیز دارند که باید در این مقطع حساس بسیار هوشیار بود.

بادامچیان تاکید کرد: مجلس اگر از اختیار اصولگرایان بیرون رود مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد خواهد کرد،رقابت های بسیار جدی در کشور وجود دارد و با استفاده از امکانات مختلف بسیاری از جریانات مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: جریان انحرافی فعالیت های انتخاباتی خود را با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارد آغاز کرده ، نباید از امکانات دولتی در فعالیت های انتخاباتی استفاده شود، متاسفانه برخی افراد نیز در انتخابات های مختلف هستند که همواره احساس تکلیف شرعی برای حضور می کنند و این افراد هیچ گاه احساس تکلیف شرعی نمی کنند که حضور نداشته باشند .

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وحدت اصولگرایان در انتخابات آینده باید در چارچوب خط ولایت و با محوریت جامعتین شکل گیرد تا مجلس نهم به پایگاه عظیم اصولگرایی تبدیل شود.

بادامچیان گفت: حزب موتلفه اسلامی همواره در خط فقاهت ،روحانیت و مرجعیت حرکت کرده و هیچگاه افراط و تفریط نداشته و در آهنگ ولایت حرکت می کند. موتلفه اسلامی روز به روز موقعیت اش در کشور در میان مراجع عظام تقلید، روحانیت ،خواص ،نخبگان و متدینین جیگاه خوبی دارد.

وی تاکید کرد: باید در مقابل مکر و کینه دشمنان بسیار هوشیار باشیم و سیاست هایمان را در دفاغ از ولایت فقیه تنظیم کنیم.
 

کد مطلب 1312244

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