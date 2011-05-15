اضمحلال اسرائیل برای مبارزه جهانی با تروریسم ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدینژاد در دیدار مدعوین کنفرانس بینالمللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه، ترور را کشتن شخصیت، فرهنگ و جسم انسانها برای تسلط به آنها و غارت منابع دانست و گفت: دامنه استکبار و خودخواهی به هر میزانی که گسترش پیدا کرده دامنه تروریسم هم گسترش یافته است.
وی خاطر نشان کرد: در دوره بردهداری شخصیت صدها میلیون انسان ترور شد و میلیونها انسان در پستترین شرایط برای ثروتاندوزی و تحکیم پایه مستکتبران بکارگیری شدند. در دوره استعمار نیز فرهنگ ملتها مورد ترور قرار گرفت و بزرگان و شخصیتهای آزادیخواه ترور فیزیکی و شخصیتی شدند.
رئیسجمهور گفت: در همین ساختمانی که این نشست برگزار میشود 30 سال قبل رئیس جمهور و نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران توسط کسانی که مورد حمایت دولت آمریکا و بسیاری از دولتهای اروپایی هستند، ترور شدند.
وی اظهار داشت: همان کسانی که دوره بردهداری و استعمار را به راه انداختند در جنگ اول و دوم صد میلیون انسان، در جنگ ویتنام 2 میلیون و در جنگ کره صدها هزار نفر را کشتند و امروز هم همان بردهداران و استعمارگران به بهانه یازده سپتامبر جنگ افغانستان و عراق را راه اندازی کرده و بیش از یک میلیون انسان را کشتند.
احمدی نژاد افزود: بردهداران و استعمارگران به بهانه جنگ دوم جهانی و هولوکاست در سرزمین فلسطین تروریستترین و بیفرهنگ ترین نوکران خود را به زور اسلحه حاکم کردند و در 63 سال گذشته هر روز در این سرزمین کشتار بوده و 5 جنگ گسترده توسط صهیونیستها در منطقه به راه افتاد و در این مدت منطقه همواره در شرایط تهدید و ناامنی به سر برده است.
وی خاطر نشان کرد: خواخواهی و کسانی که به حق خود قانع نبوده و به دنبال دستاندازی به حقوق دیگران هستند ریشه و عامل اصلی تروریسم در جهان است.
رئیس جمهور با بیان اینکه صلح به معنای امنیت و آرامشی است که در آن شخصیت حقیقی انسانها تجلی یافته و استعدادهای انسانها شکوفا شده و کرامت و بزرگی انسانها تثبیت شود، اظهار داشت: صلح حقیقی در خدمت انسانیت و کمال و شکوفایی انسان قرار دارد و صلح پایدار فقط برپایه عدالت، تثبیت و برقرار خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه صلح منهای عدالت، یا تسلیم خفتبار است و یا به مرگ ننگین خواهد انجامید، گفت : صلح منهای عدالت ظلمی فریبنده است و زیاده خواهی و استکبار بزرگترین خطر در برابر صلح عادلانه است.
احمدی نژاد خاطر نشان کرد: به نسبت قدرت و تسلط یک انسان خودخواه و توسعه طلب، امنیت و صلح جهانی به خطر افتاده و تروریسم هم گسترش مییابد. گسترده تروریسم و میزان ناامنی با دایره قدرت و استیلای مستکبران نسبت مستقیم دارد. اگر قابیل یک نفر را ترور کرد امروز وقتی قابیل در چهره رئیسجمهور آمریکا متجلی میشود به واسطه بسط قدرت و دامنه نفوذ، یک میلیون انسان را قتل عام میکند. همان قابیل زمانی که در چهره حاکمان اروپایی در قرن گذشته تجلی پیدا می کند صد میلیون انسان را میکشد و وقتی در چهره استعمار کهنه و نو بروز پیدا میکند صدها میلیون انسان را قتل عام میکند.
وی ادامه داد: بیتردید اگر صهیونیستها در محدوده فلسطین تثبیت میشدند حتماً امروز از نیل تا فرات تحت سیطره غارت و ترور آنها قرار گرفته بود.
رئیسجمهور عدالت را لازمه مبارزه با تروریسم دانست و گفت: کسانی میتوانند پرچمدار صلح و مبارزه با تروریسم باشند که خود انسانهای عادلی باشند. موفقیت کامل در مقابله با ظلم و تروریسم زمانی محقق خواهد شد که عدالت در جهان مستقر شود . به اندازهای که گستره عدالت بیشتر باشد ریشههای تروریسم و تجاوز خشکانده خواهد شد و محو تروریسم زمانی به طور کامل محقق خواهد شد که عدالت به طور کامل در زمین مستقر شود.
وی با بیان اینکه امرور تروریست ها با استفاده از دو عامل انسانهای ناصالح و نظام ظالمانه بر جهان مسلط شده اند گفت: انسانهای ناصالح که در بعضی از کشورها از جمله آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به قدرت رسیدهاند از عوامل اصلی تروریسم در جهان هستند.
احمدی نژاد نظام ظالمانه مدیریت حاکم بر جهان را عامل دیگر گسترش تروریسم در جهان دانست و گفت: این نظام ظالمانه فرصتهای لازم برای استیلاء و قدرتنمایی انسانهای ناصالح بر جهان را فراهم کرده است از اینرو باید به دنبال حاکم شدن انسانهای صالح بر مراکز قدرتهای جهانی و استقرار نظام مدیریت عادلانه بر جهان باشیم.
وی خاطر نشان کرد: رژیم صهیونیستی پایگاه اصلی اعمال ظلم و ترور تروریسمهای اصلی در اقصاء نقاط دنیا از جمله آمریکای جنوبی، آفریقا و شرق دور است و این رژیم ستون خیمه انسجام دنیاطلبان و مستکبران و تروریسمهای جهانی است.
رئیسجمهور گفت: نظام سلطه همه مفاهیم قدسی و معنوی را در هم شکسته و در حالیکه صحبت علیه خدا و پیامبران الهی و صداقت و پاکی را مجاز میشمارد اما سخن گفتن از رژیم صهیونیستی را ممنوع کرده است چرا که رژیم صهیونیستی تنها محوری است که تمام مستکبران بر آن متحد شدند و آن را مقدستر از خدا، پیامبران و آیات الهی میدانند.
وی افزود: آن کسی را که اخیرا اعلام کرده اند که وی را کشتهاند اخبار قطعی در دست است که این فرد از مدتها قبل در اختیار نظامیان آمریکایی قرار داشت آنان در گذشته به بهانه همین فرد به منطقه ما هجوم آورده و هنوز هم روزانه صدها نفر به همین خاطر در منطقه کشته میشوند.
احمدی نژاد گفت: اطلاعات و اخباری که وجود دارد حاکی از آن است که کشتن این فرد نه برای مبارزه با تروریسم و متلاشی کردن گروههایی که آنها مدعی تروریستی بودن آنها هستند بلکه برای تامین خوراک تبلیغاتی و جلب آراء مردم آمریکا در انتخابات صورت گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: رئیسجمهور قبلی این کشور به بهانه نجات اقتصاد آمریکا و جلب آراء آنان یک میلیون نفر را قتل عام کرد و نفر بعدی هم با همان اندیشه و منش ، رفتار رییسجمهور قبلی را ادامه میدهد.
رئیسجمهور اظهار داشت: ملتهای آزادیخواه و عدالتطلب منطقه به دنبال استقرار کرامت انسانی هستند اما آمریکا و متحدانش به دنبال نجات رژیم صهیونیستی میباشد و اگر از درون این حوادث رژیم صهیونیستی از مرگ حتمی نجات یابد بی تردید دهها سال دیگر سایه تهدید، اشغال و ناامنی در منطقه حاکم خواهد شد.
وی افزود: رژیم صهیونیستی فونداسیون نظام سلطه است که اگر منهدم شود نظام حاکم بر آمریکا و متحدانش فرو خواهد ریخت.
احمدی نژاد با اشاره به اینکه امروز دایره ترور از محدوده فرهنگ ، شخصیت و جسم انسان ها فراتر رفته است، اظهار داشت: امروز در جهان شاهد ترور اقتصادی هستیم زمانی که ملتی ترور اقتصادی میشود بدین معناست که همه منابع آن ملت به غارت می رود کشورهای قاره آفریقا و آمریکای جنوبی اگر چه کشورهای ثروتمند و دارای منابع غنی هستند اما همه آنها در فقر و عقبافتادگی قرار دارند و همزمان همه ذخایر آنها توسط دولتهای غربی به غارت میرود.
وی افزود : نظام سلطه با استفاده از ساختارهای مادی و نظام مدیریت جهانی که بر دنیا تحمیل کرده است میلیاردها دلار از منابع ملتها را به درون کشور خود جذب کرده و در مقابل فقر و عقبماندگی را به کشورهای جهانی تحمیل میکند و تاکنون ملتهای زیادی به خاک فقر و ذلت افتادهاند تا سلطهگران و مستکبران در کاخها زندگی کنند.
رئیسجمهور گفت: برای پیروزی در راه مبارزه با تروریسم باید بر محور عدالت استوار شد و البته مبارزه در راه عدالت سنگینترین و سخت ترین مبارزه است زیرا کسی که پرچم عدالت را بلند کند مورد هجوم گسترده ظالمان و خودخواهان قرار میگیرد.
وی خاطر نشان کرد: استعمارگران و مستکبران امروز تحت لوای حقوق بشر منافع خود را جلو میبرند که باید در مقابل آنها هوشیار بود.
احمدی نژاد عشق به انسانها را رمز پیروزی دانست و گفت: عدالت جز با محبت برقرار نخواهد شد باید حتی کسی که با او بخاطر عدالت مقابله میکنیم را دوست داشته باشیم. هر کس به اندازهای که دیگران را دوست دارد از خواخواهی، استکبار و سلطهطلبی فاصله میگیرد.
وی ضرورت اتحاد و همبستگی را در مسیر استقرار عدالت و مبارزه با ظلم مورد تاکید قرار داد و گفت: زمانی در مسیر مقابله با بیعدالتی موفق خواهیم بود که همه ملتها متقاضی و طالب عدالت باشند و زمانی عدالت کامل مستقر میشود که همه انسانها بخاطر آن ایستادگی کرده و آن را مطالبه کنند.
رئیسجمهور امید به آینده روشن را مورد تاکید قرار داد و گفت: یک انسان عدالتخواه اگر به استقرار عدالت جهانی امید نداشته باشد نمیتواند مقاومت کرده و به مبارزه ادامه دهد.
وی تاکید کرد: نظام ضدانسانی و تروریسم و توسعه طلب کنونی حاکم بر جهان بزرگترین و قدرتمندترین و آخرین مانع در برابر استقرار عدالت بر جهان است چرا که ظلم و کشتاری که در صد سال اخیر علیه بشریت اتفاق افتاده دهها برابر کشتار و غارتی است که در طول تاریخ بوقوع پیوسته است.
احمدی نژاد تصریح کرد: امروز به لطف خدا آخرین مانع در برابر استقرار عدالت و پاکی در سراشیبی سقوط قرار دارد و زمانی که نظام ناعادلانه حاکم فرو بریزد راه برای استقرار عدالت و حاکمیت انسانها گشوده خواهد شد.
وی اضافه کرد: امروز به فضل الهی و به واسطه ایستادگی و بیداری ملتها نظام سلطه به پایان راه رسیده است، آنان خودشان را پایان تاریخ اعلام کرده بودند و حرف آنها به نوعی درست است چرا که آنها در پایان تاریخ خود قرار دارند و دوره تاریخی آنها به پایان رسیده است.
رئیسجمهور افزود: نظام سلطه باید بداند که با تغییر و جابجایی مهره ها، تغییری در سرنوشت نظام ظالمانه در جهان ایجاد نخواهد شد.
وی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی رفتنی هستند و باید ملتها خودشان را برای جهانی سرشار از عدالت آماده کنند.
احمدی نژاد با اشاره به سابقه تاریخی تروریسم اظهار داشت: اولین تروریست دنیا قابیل است که برادرش را بخاطر منافع مادی و حسادت ترور کرد تروریسم بعدی نمرود است که در برابر منطق توحیدی حضرت ابراهیم(ع) طغیان کرده و دست به ترور زد و تروریست بعدی فرعون بود که استیلاء کرده و فرمان داد که تمام موالید پسر را بکشند و با اینکار به دنبال ترور حضرت موسی(ع) بود و میخواست قبل از آنکه حضرت موسی به سن بلوغ رسیده و عمل ضد استکباری انجام دهد وی را ترور کند. حضرت عیسی(ع) و پیامبر عزیز اسلام(ص) و امام علی(ع) نیز ترور کردند.
نظر شما