اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اشکان خورشیدی یکی از داوران جوان فوتبال کشورمان را به عنوان قاضی دیدار حساس صبای قم و نفت آبادان معرفی کرد.



در حالی که دور برگشت از مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور با شرکت تیم‌های مدعی امروز یکشنبه وارد هفته ما قبل پایانی خود می‌شود و طی آن ۱۸ تیم در ۹ مسابقه حساس برابر حریفان خود به میدان می‌روند، یکی از این دیدار‌ها مصاف صبای قم و نفت آبادان است که به قضاوت داور جوان لیگ برگزار می‌شود.



بر اساس برنامه اعلام شده از سوی مسئولان برگزاری این رقابت‌ها، در دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و نفت آبادان که از هفته شانزدهم دور برگشت لیگ بر‌تر فوتبال کشور از ساعت ۱۷ دقیقه عصر امروز در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.



شکست فراز قم در لیگ دسته اول فوتسال کشور



تیم فوتسال فراز قم در دیداری خارج از خانه در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور مغلوب نفت امیدیه اهواز شد.



فراز قم با اینکه بختی برای صعود به مرحله نیمه‌نهایی لیگ دسته اول فوتسال کشور نداشت اما در تلاش برای اعاده حیثیت و بهبود موقعیت خود در جدول رده‌بندی برابر نفت امیدیه اهواز نیز ناکام بود و در دیدار خارج از خانه به باختی دیگر تن داد.



دور برگشت از مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی هفته ششم خود را سپری کرد که تیم فوتسال فراز قم در دیداری حساس در خارج از خانه مقابل تیم فوتسال نفت امیدیه یکی از دو نماینده استان فارس در لیگ دسته اول به میدان رفت و در پایان با حساب چهار بر سه شکست خورد.



فرازی‌ها در حالی برای برگزاری این دیدار خارج از خانه به امیدیه اهواز رفته بودند که هرگز شانسی برای صعود از گروه دوم مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور به مرحله نیمه‌نهایی نداشتند اما باید برای بهبود جایگاه خود در جدول رده‌بندی تلاش می‌کردند که در این زمینه نیز راه به جایی نبردند تا پنجشنبه این هفته با برگزاری آخرین بازی با گاز خوزستان به کار خود در لیگ امسال پایان دهند.



قرار گرفتن صبای قم در رده ۷۷۰ تیمهای باشگاهی فوتبال جهان



سایت فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال رده بندی تیم‌های باشگاهی جهان را در دهه نخست قرن بیست و یکم اعلام کرد که بر اساس آن تیم سپاهان اصفهان در بین تیم‌های ایرانی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و صبای قم در مکان هشتم قرار دارد.



در این رده بندی تیم فوتبال فولاد سپاهان اصفهان در بین تیم‌های جهان نیز در مکان ۲۳۳ قرار گرفته است و تیم‌های فوتبال استقلال تهران، ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس تهران نیز به ترتیب در رده‌های ۳۵۵، ۲۷۹ و ۳۵۵ قرار دارند.