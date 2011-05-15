یک شرکت خارجی امتیاز انتشار 100 کتاب کودک ایرانی در 30 کشور را گرفت

موهندر ساهنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با معرفی مختصری از فعالیت‌های شرکت متبوعش گفت: "ایکس اکت" (XACT) یک کمپانی هندی فعال در زمینه نشر کتاب‌های مختلف حوزه کودک و نوجوان اعم از علمی، داستانی، آموزشی و سرگرمی است و امسال هم برای اولین بار در نمایشگاه کتاب تهران حضور سافت.

وی افزود: هدف ما از این کار مبادله رایت کتاب‌ها میان ناشران 30 کشور عضو "ایکس اکت" و ناشران ایرانی بود و پل ارتباطی ما هم با ناشران ایرانی "آژانس ادبی حوا" بوده است.

مدیر تجارت خارجی شرکت "ایکس اکت" درباره دلایل انتخاب بازار کتاب ایران برای مبادله رایت کتاب‌های ناشران ایرانی با ناشران خارجی هم گفت: من در نمایشگاه‌هایی مانند نمایشگاه کتاب بولونیا و فرانکفورت با تعدادی از ناشران ایرانی آشنا شدم و از من دعوت کردند تا در نمایشگاه کتاب تهران هم شرکت کنم.

ساهنی اضافه کرد: با توجه به اینکه شرکت "ایکس اکت" (XACT) امسال اولین حضور خود را در نمایشگاه کتاب تهران تجربه می‌کرد، ما 5000 عنوان کتاب خارجی این حوزه را در نمایشگاه و صرفاً برای نمایش و مبادله رایت آنها با کتاب‌های ناشران ایرانی عرضه کردیم.

به گفته وی شرکت "ایکس اکت" در مدت حضورش در نمایشگاه کتاب تهران حق انتشار حدود 100 عنوان کتاب از چهار ناشر ایرانی را که دربردارنده 7 مجموعه کتاب کودک است، در کشورهای عضو از جمله هند، لهستان، کره جنوبی، آمریکا، بریتانیا، امارات عربی متحده، برزیل، چک، چین، مجارستان، لبنان، عربستان سعودی، رومانی، سوریه، سوریه، ترکیه و اسپانیا اخذ کرده است.

مدیر تجارت خارجی شرکت "ایکس اکت" همچنین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را بسیار بزرگ‌تر و شلوغ‌تر از نمایشگاه‌هایی مانند بولونیا و فرانکفورت عنوان کرد و در عین حال گفت: بازار کتاب تهران در نمایشگاه بسیار بزرگ است ولی فکر می‌کنم باید روی کیفیت کتاب‌ها بیشتر کار شود تا قابلیت عرضه در کشورهای دیگر را هم داشته باشد.

موهندر ساهنی، همچنین پیشنهاد کرد ایران برای ارتقای کیفیت کتاب‌های این حوزه به قانون جهانی کپی‌رایت بپیوندد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه این قانون از سوی تعدادی از ناشران ایرانی رعایت می‌شود ولی لازم است دیگر ناشران هم به این قانون ملحق شوند.