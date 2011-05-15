چهار محال و بختیاری میزبان معاونین صنایع دستی کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، دهمین نشست معاونین صنایع دستی کشور در چهار محال و بختیاری با حضور تهمینه دانیالی معاون صنایع دستی کشور در کنار تالاب بین المللی چغاخور در شهرستان بروجن فردا دوشنبه برگزار می شود.

این نشست به مدت دو روز از 26 تا 27 اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با اولین همایش ملی نمد برگزار می شود.

در حاشیه این برنامه، نشست تخصصی با محوریت سنگ های قیمتی و نیمه قمتی برگزار می شود واین برنامه به منظور ارتقای رشته سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و نحوه گسترش این رشته در استان هاست.



در این نشست مدیر کل دفتر بازرگانی معاونت صنایع دستی کشور، روسای مناطق پنج گانه کشور در حوزه صنایع دستی، رئیس اتحادیه صنایع دستی کشور و فعالان رشته سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی حضور دارند.



این نشست در منطقه تفریحی چغاخور در شهرستان بروجن برپا می شود.

