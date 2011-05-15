به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضازاده در یک نشست خبری با اشاره به مرحله نخست آبگیری سد سیمره گفت: هم اکنون سد سیمره 84 درصد پیشرفت فیزیکی در عملیات داشته است و بر این اساس، حجم بتن‌‎ریزی بدنه سد سیمره 578 هزار مترمکعب است که تاکنون 545 هزار مترمکعب آن معادل 94 درصد اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران سیمره را افتخاری در صنعت سدسازی کشور عنوان کرد و افزود: سد 180 متری سیمره، بر روی رودخانه سیمره در حال احداث است و مدت زمان آبگیری مخزن، 2.8 میلیارد مترمکعبی سد سیمره در شرایط معمول حداقل دو سال طول می‌کشد.

وی تصریح کرد: ساخت سد سیمره و عقد قرارداد مطالعات باستان‌شناسی در محدوده این سد، از سوی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با پژوهشکده باستان‌شناسی، موجب شناسایی و حفظ آثار باستانی این منطقه شده است؛ به گونه‌ای که اگر این سد ساخته نمی شد، شاید تا سالها این محوطه‌های باستانی مورد کاوش قرار نمی‌گرفت.

به گفته رضازاده، در کنار سد و نیروگاه سیمره، اجرای طرح نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای ایلام نیز با ظرفیت 1000 مگاوات شامل یک مخزن در بالادست با سدی خاکی به ارتفاع 75 متر و مخزنی به حجم 5 میلیون مترمکعب پیش‌بینی شده است.

رضازاده با بیان اینکه نیروگاه سیمره نیز با سه واحد 160 مگاواتی ظرفیت تولید سالانه 850 گیگاوات ساعت برق را دارد، افزود: تاکنون 92 درصد عملیات اجرایی ساختمان نیروگاه و 49 درصد تجهیزات آن نیز تکمیل شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: براساس برنامه واحد نخست نیروگاه سیمره تا پایان سال 1391 و واحدهای دیگر نیز هر یک به فاصله دو ماه وارد مدار می‌شوند.

این مقام مسئول در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران خاطرنشان کرد: حجم بتن‌ریزی بدنه سد سیمره 578 هزار مترمکعب است که تاکنون، 545 هزار مترمکعب معادل 94 درصد آن اجرا شده است.

وی سپس به بیان مزیت‌های طرح سیمره پرداخت و گفت: تنظیم و کنترل سیلابها، تولید انرژی پاک برق‌آبی، تعادل بار شبکه سراسری برق، امکان تبادل برق با کشورهای همسایه و نیز بهبود شرایط عمرانی منطقه و اشتغالزایی از جمله مزیت های مهم اجرای طرح سیمره است.

رضازاده گفت: در دوران پیک کار حدود 2500 نفر در کارگاه سیمره مشغول فعالیت بودند و هم اکنون که طرح در مرحله آبگیری قرار دارد، حدود 1500 نفر در این طرح مشغول به کار هستند که افزون بر 80 درصد آنان را نیروهای بومی منطقه تشکیل می‌دهند.

وی اجرای دستورالعمل‌ها و آموزش‌های دوره‌ای در راستای کاهش ریسک و خطر را در کارگاه سد و نیروگاه سیمره مهم دانست و گفت: این امر موجب شده است تا با توجه به نوع کار و تعدد جبهه های کاری، این طرح از وضعیت منطقی در بروز حوادث برخوردار باشد.

رضازاده با بیان اینکه تجربه مطالعات باستان شناسی در سد سیمره نمونه موفقی در همکاری صنعت سدسازی با بخش میراث فرهنگی کشور بوده است، خاطرنشان کرد: توسعه وقتی پایدار خواهد بود که در کنار فعالیت های عمرانی توجه جدی به مسایل فرهنگی و اجتماعی نیز مدنظر باشد.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران همچنین یادآور شد: مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران همچنین به بند تنظیمی سیمره که در هشت کیلومتری پایین دست این طرح ساخته خواهد شد، اشاره کرد و افزود: مطالعه مرحله نخست بند تنظیمی سیمره از نوع خاکی با هسته رسی و به ارتفاع 23 متر به پایان رسیده است.

به گزارش مهر، تاکنون پنج هزار و 700 میلیارد ریال در این طرح هزینه شده و برای اتمام طرح نیز به سه هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز بوده و نخستین مرحله آبگیری سد سیمره در حال حاضر در دست انجام است.



