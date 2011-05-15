کاهش قیمت سکه / افزایش نرخ دلار

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز یکشنبه در بازار 455 هزار تومان، طرح جدید 422 هزار تومان، نیم سکه 211 هزار تومان، ربع سکه 124 هزار تومان و سکه گرمی 61 هزار تومان اعلام شد.

این در حالی است که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم دیروز در بازار 456 هزار تومان، طرح جدید 424 هزار تومان، نیم سکه 213 هزار تومان، ربع سکه 125 هزار تومان و سکه گرمی 61 هزار تومان بود.

همچنین بانک مرکزی قیمت سکه های بانکی در روز جاری را نسبت به روز گذشته کاهش داد، به طوریکه هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید 419 هزار و 700 تومان، نیم سکه 209 هزار و 800 تومان و ربع سکه را 122 هزار و 500 تومان قیمت گذاری کرد.

در حالی که نرخ فروش سکه طرح جدید دیروز توسط بانک مرکزی 422 هزار تومان، نیم سکه 211 هزار تومان و ربع سکه 123 هزار تومان تعیین شده بود.

هر گرم طلای زرد 18 عیار نیز امروز به 42 هزار و 620 تومان کاهش یافت در حالیکه دیروز نرخ آن 42 هزار و 710 تومان بود، هر اونس طلا در بازارهای جهانی هم مانند دیروز 1493 دلار اعلام شد.

صرافان بازار از افزایش قیمت دلار در بازار آزاد خبرداد، به طوریکه نرخ فروش هر دلار آزاد از 1170 تومان دیروز به 1180 تومان افزایش یافت و نرخ یورو هم از 1665 تومان به 1670 تومان رسید.