به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کمیته برگزاری مراسم دوهزار و ششصدمین سالروز روشنگری بودا که تحت نظارت وزارت ارتقا امور دینی و اخلاقی فعالیت میکند اعلام کرد که امسال برنامههای مختلفی به این مناسبت برگزار میشود و یکی از آنها راهاندازی نخستین موزه بودایی جهان است.
مهمترین مراسم دینی این مناسبت روز ویساک است که قرار است در شهر آنورادهاپورا که برای بودائیان سریلانکا مقدس محسوب میشود برگزار شود.
گروه بسیاری از بودائیان در این مراسم شرکت خواهند کرد. برنامه مذهبی این روز در تمام معابد و مراکز بودایی سریلانکا برگزار میشود.
قرار است روز 20 ماه می ( 30 اردیبهشت ماه) رئیس جمهوری سریلانکا نخستین موزه جهانی بودایی را افتتاح کند. این موزه دربرگیرنده اشیاء و صنایع دستی نشان دهنده تمدن و فرهنگ 17 کشوری است که پیروان بودیسم در آن زندگی میکنند.
درمیان کشورهایی که این نمایشگاه به توصیف فرهنگ و تمدن آنها پرداخته میتوان به چین، کره، ژاپن، میانمار، تایلند، اندونزی، ویتنام، کامبوج، لائوس، پاکستان، نپال، بوتان، بنگلادش، هندوستان، افغانستان و سریلانکا اشاره کرد.
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