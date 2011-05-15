افتتاح چهار طرح کلان ملی تا پایان سال/ تدوین نظام نامه پژوهشی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه در نشست خبری امروز یکشنبه، با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت در سال 89 و 90، علم، فناوری و نوآوری را از محورهای برنامه های این معاونت نام برد و افزود: بودجه ای که در اختیار معاونت علمی است حداکثر 6 درصد بودجه های پژوهش و فناوری کشور است که در قالب برنامه های مصوب دولت و مجلس به صورت هدفمند در اختیار دستگاه های ذیربط قرار می گیرد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه تاکنون 15 طرح کلان ملی اجرایی شده است، اظهار داشت: در سال جاری امکان اجرای حداقل چهار طرح کلان جدید در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از بهره برداری 4 طرح کلان ملی خبر داد و یاداور شد: در سال جاری چهار طرح کلان ملی گرید ملی با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تولید داروهای وارداتی با محوریت وزارت بهداشت، شبکه ملی فرهنگی با محوریت وزارت ارشاد و سلولهای بنیادی با محوریت وزارت بهداشت به بهره برداری می رسد.

تغییرات اجرای قانون یک درصد در سال 90

وی ادامه داد: علاوه بر مدیریت بودجه های این معاونت مدیریت بودجه های پژوهشی که در خارج معاونت اختصاص می یابد نیز بر عهده معاونت علمی است.



سلطانخواه با اشاره به قانون 1 درصد شرکتها افزود: در سال جاری در این قانون موارد دیگری نیز پیش بینی شده است به گونه ای که دستگاه های اجرایی مکلف هستند علاوه بر اعتبارات پژوهشی، حداقل نیم تا 3 درصد از اعتبارات خود را برای توسعه علم و فناوری در قالب موافقت نامه هزینه کنند.



به گفته وی کل اعتبارات پژوهشی در سال 90 مبلغ 30 میلیارد تومان است.

حمایت هدفمند از نشریات علمی کشور



معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به حمایت های این معاونت از نشریات علمی اشاره کرد و ادامه داد: در سال 89 از 503 نشریه علمی نمایه شده در پایگاه های استنادی معتبر و بین المللی بالغ بر36 میلیارد ریال حمایت شد.



وی با بیان اینکه در سال جاری همایش ملی نشریات علمی برگزار می شود، یاداور شد: طبق نقشه جامع راهبردی تعداد نشریات علمی تا سال 1404 باید به 160 نشریه علمی با ضریب نفوذ حداقل 3 برسد که در این راستا همایش ملی نشریات برگزار و در خصوص تدوین نقشه راه رسیدن به این هدف بحث و بررسی خواهد شد.



تدوین نظام نامه پژوهش کشور



سلطانخواه از تدوین نظام نامه پژوهش کشور خبر داد و یاداور شد: این نظام نامه به منظور پیشنهاد به دولت تدوین می شود تا بر اساس آن سهم پژوهش از GDP (در آمد ناخالص ملی) روشن و شفاف شود.



وی یاداور شد: در این نظام نامه پشنهاد شد سهم پژوهش از درآمد ناخالص داخلی به 3 درصد برسد.



حمایت معاونت از مسابقات و انجمنهای علمی



رئیس بنیاد ملی نخبگان به بیان حمایتهای این معاونت از مسابقات علمی پرداخت و گفت: در سال 89 به میزان 4 میلیارد و 475 ریال از مسابقات علمی حمایت می شود که این میزان در سال جاری مستمر خواهد بود.



وی ادامه داد: برخی از این مسابقات علمی و فناورانه جدید توسط ستادهای راهبردی در دانشگاه ها حمایت و توسط دانشگاه ها اجرا خواهد شد.



سلطانخواه همچنین میزان حمایت از 91 انجمن های علمی در سال 89 را حدود 30 میلیارد ریال ذکر کرد و اظهار داشت: این میزان در سال 90 به میزان 21 درصد رشد دارد.



حمایت از شرکتهای دانش بنیان



معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حمایت شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری به مبلغ 250 میلیارد ریال خبر داد و گفت: در این راستا حمایت از 20 طرح متوسط پارکهای فناوری و 75 طرح متوسط خارج مراکز رشد از ستادهای راهبردی حمایت شد.



وی با اشاره به اینکه در سال جاری اختصاص بودجه به مراکز رشد ادامه دارد، یاداور شد: بخشی از حمایت های معاونت علمی در راستای تجاری سازی هزینه می شود که در سالهای 87 تا 89 میزان حمایتها بالغ بر 2 هزار و 524 ریال بوده است.



ایجاد 15 کانون علم و فناوری



سلطانخواه از راه اندازی 15 کانون علم و فناوری در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: برخی از دستاوردهای این کانونها چون کانون توت فرنگی، گل و گلاب و فرش در سال جاری عرضه خواهد شد.