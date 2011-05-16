همه شعرهای ترکی عمران صلاحی در یک کتاب گرد ‌آمد

یاشار صلاحی پسر زنده یاد عمران صلاحی درباره تدوین مجموعه شعرهای ترکی پدرش به خبرنگار مهر گفت: دیگر هیچ کتاب چاپ نشده‌ای از پدرم دست ناشر نیست، ولی من و خواهرم بهار به کمک مرتضی مجدفر روزهای پایانی تدوین مجموعه کاملی از شعرهای ترکی پدرم هستیم.

وی ادامه داد: در این کتاب که احتمالاً نشر امرود آن را منتشر خواهد کرد، تمام شعرهای ترکی عمران صلاحی آورده می‌شود که بخشی از آنها از دو کتاب "پنجره دن داش گلیر" و "آینا کیمی" است و بخش دیگر هم به شعرهایی که تاکنون منتشر نشده اختصاص یافته است.

صلاحی در پایان با اشاره به اینکه سهم بیشتر شعرها در اختیار شعرهایی است که پیش از این منتشر نشده‌اند، عنوان کرد: در این کتاب بیش از 100 قطعه شعر آورده شده که با بازبینی نهایی و انتخاب نام، کتاب را به ناشر می‌سپاریم.

گریه در آب" اولین مجموعه شعر عمران صلاحی است که در سال 52 چاپ شد. "قطاری در مه" و "ایستگاه بین راه" ادامه همان تجربیات (گریه در آب) بودند. صلاحی در سال 66 به شعر سپید روی آورد، اما پس از انتشار مجموعه "هفدهم" رکودی در زمینه چاپ کتاب شعر برایش پدید آمد که این رکود بدون احتساب "پنجره دن داش گلیر" (اشعار ترکی صلاحی) 22 سال ادامه داشت، اما با انتشار کتاب "آی نسیم سحری ..." پایان یافت. پس از آن، آثار متعددی از این شاعر و طنزپرداز فقید منتشر شد.