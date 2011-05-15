گزینه حملات بیشتر به پاکستان بعید نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، سناتور "جان کری" روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران در شهر مزار شریف در شمال افغانستان اظهار داشت : از پاکستان می خواهیم تا همپیمان واقعی آمریکا در زمینه مبارزه با افراطیون در داخل مرزهای خود باشد، اما سئوالهای جدی درباره روابط اسلام آباد-واشنگتن پس از کشته شدن "اسامه بن لادن" رهبر القاعده همچنان وجود دارد.

کری که هم اکنون در افغانستان به سر می برد، گفت : پاکستان باید تلاشهای خود را در زمینه مبارزه با افراطیون افزایش دهد، اما مرگ بن لادن فرصت مهمی را برای حرکت در این مسیر ایجاد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا حمله ای مشابه عملیات نیروهای این کشور در روستای ابوت آباد را برای کشتن "ملا عمر" رهبر طالبان افغانستان در خاک پاکستان مد نظر دارد یا خیر؟ گفت : آمریکا تمام گزینه ها را در نظر می گیرد.

یادآور می شود در عملیات نیروهای آمریکایی که دوم مه انجام شد و 38 دقیقه به طول انجامید یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا موسوم به Navy Seals متشکل از شش تفنگدار به خانه بن لادن در ابت آباد یورش بردند و او را کشتند. نظامیان آمریکایی پس از کشتن بن لادن، جسد وی را با بالگرد از این مکان خارج کردند.

