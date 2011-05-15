داوران البرزی در مسابقات کاراته آسیایی چین قضاوت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کرمانی، محمد کاظمی، علی صباحی و منوچهر حاجی محمدیان، انتخاب شدگان این استان برای مسابقات چین هستند.

داوران البرزی، رقابتهای آسیایی کاراته را که در25 تیرماه امسال در کشور چین برگزار خواهد شد را قضاوت می کنند.

از میان 200 داور ساماندهی شده رشته کاراته در استان البرز، چهار نفر دارای رتبه بین المللی و مابقی دارای درجه ملی هستند.

حضور داوران بیلیارد البرز در مسابقات آسیایی

دو تن از بانوان البرز در مسابقات آسیایی بیلیارد به عنوان داور شرکت کردند.

فروزان محمودی و فاطمه احمدزاده از داوران کشوری استان البرز در دوازدهمین دوره مسابقات آسیایی که در کیش برگزار شد، شرکت کردند.

این دوره از مسابقات در رشته بیلیارد انگلیسی برگزار شد.