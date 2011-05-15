گرد و غبار آسمان تبریز 2 برابر استاندارد است

بیوک رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: روند ورود موج جدید گرد و غبار به آسمان تبریز از روز پنج شنبه آغاز شده و روز جمعه بویژه در شب به حداکثر 9 برابر استاندارد افزایش یافت.

وی ادامه داد: با وجود اینکه عصر روز شنبه بارندگی موجب کاهش نسبی گرد و غبار شد ولی کاملا بر طرف نشده و کماکان وضعیت هوا غبار آلود است.

رئیسی افزود: در شهرهای جنوبی استان نیز به تناوب این وضعیت جوی حاکم است.

رئیسی همچنین تاکید کرد: در شرایط فعلی افراد سالخورده، خردسالان و کسانی که از بیماریهای تنفسی و ناراحتی های قلبی رنج می برند، بهتر است در صورت تردد در سطح شهر از ماسک بهداشتی استفاده کنند.

