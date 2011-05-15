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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

گرد و غبار آسمان تبریز 2 برابر استاندارد است

گرد و غبار آسمان تبریز 2 برابر استاندارد است

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اعلام کرد: بر اساس گزارش مرکز کنترل آلودگی هوای شهر تبریز میزان گرد و غبار موجود در هوا بیش از دو برابر استاندارد بوده که حاکی از شرایط اضطراری وضعیت هوا است.

بیوک رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: روند ورود موج جدید گرد و غبار به آسمان تبریز از روز پنج شنبه آغاز شده و روز جمعه بویژه در شب به حداکثر 9 برابر استاندارد افزایش یافت.

وی ادامه داد: با وجود اینکه عصر روز شنبه بارندگی موجب کاهش نسبی گرد و غبار شد ولی کاملا بر طرف نشده و کماکان وضعیت هوا غبار آلود است.

رئیسی افزود: در شهرهای جنوبی استان نیز به تناوب این وضعیت جوی حاکم است.

رئیسی همچنین تاکید کرد: در شرایط فعلی افراد سالخورده، خردسالان و کسانی که از بیماریهای تنفسی و ناراحتی های قلبی رنج می برند، بهتر است در صورت تردد در سطح شهر از ماسک بهداشتی استفاده کنند.
 

کد مطلب 1312273

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