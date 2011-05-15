کنکره شعر آیینی به دنبال آفرینش آثار فاخر برای همه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود اکبر زاده ظهر یکشنبه، در نشست خبری چهارمین کنگره شعر و نثر آیینی تأکید کرد: در حال حاضر شعرهای فاخر زیادی در عرصه شعر آیینی وجود دارد، که محتوای آن برای عده محدودی که در وادی ادبیات هستند، قابل فهم است، ولی عموم مردم مفاهیم بالای آن را که با صناعات ادبی آمیخته شده درک نکرده و به همین دلیل نمی توانند با آن ارتباط عاطفی درستی برقرار کنند.

وی با تاکید بر اینکه این آثار هر چند از نظر ادبی ارزشمند است، ولی برای مجالس مذهبی، هیئت ها و عموم مردم مناسب نیست، بیان کرد: شعرا باید در حوزه شعر آیین به تولید آثاری بپردازند که ساده و قابل فهم برای تمام اقشار جامعه باشد.

وی با اشاره به برگزاری 19 شب شعر در سراسر استان، افزود: 14 شب شعر با حضور هنرمندان و شاعران مذهبی در شهرستان ها برپا می شود.

وی از فعال شدن پایگاه اطلاع رسانی چهارمین کنگره شعر و نثر آیینی خبر داد و افزود: سایت خبری کانون شاعران و مداحان اهل بیت استان نیز به زودی فعال می شود.

وی با بیان اینکه در بانک اطلاعات مداحان تا کنون دو هزار نفر مداح مشهدی ثبت نام شده اند، افزود: در شهرستان ها نیز تا کنون بیش از دو هزار مداح و شاعر اهل بیت ثبت نام کرده اند و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: ثبت نام و ساماندهی 500 مداح دانش آموز از 47 ناحیه آموزش و پرورش نیز با همکاری این سازمان انجام شده است که هم اکنون زمینه آموزش این ذاکران جوان فراهم شده است.

دبیر اجرایی چهارمین کنکره شعر و نثر آیینی نیز در این نشست گفت: در وادی ادبیات به جایگاه شعر هئیت کمتر توجه شده و در این کنکره انتظار داریم شاعران جوان و متعهد به سبک شعر آیینی که ازضروریات و نیازهای جامعه در عصر حاضر است توجه داشته باشند.

مصطفی جلیلیان مصلحی با شاره به اینکه شعر آیینی باید صمیمی و روان سروده شود، افزود: مردم با شعرهایی ارتباط عاطفی برقرار می کنند که بار عظیم معنایی آنها با کلمات و مفاهیم ادبی پیچیده نشده باشد.

وی با بیان اینکه شعر آیینی باید علاوه بر ساختار، محتوی ارزشی والایی داشته باشد، افزود: بهره مندی از زبان، شعر و نثر هیئت که قابل ارائه در مجالس مذهبی باشد، نوآوری در فرم و محتوای آثار به فراخور احوال شعر هئیت، از مولفه هایی که شاعران باید به آن توجه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه کارهای ارسال شده باید به گونه ای باشد که در هیئت ها و مجالس مذهبی مورد استفاده قرا گیرد، افزود:هدفمندی و استواری کلام در آثار و استفاده از احادیث و رویات صحیح تاریخی در شعرهای آیینی و مطابقت مفهومی آثار با موضوعات ارائه شده نیز از نکات و شاخص هایی است که در داوری آثار مد نظر قرار دارد.

مصلحی تصریح کرد: این کنکره سعی دارد بین مداحان و شاعران اهل بیت (ع) پیوند برقرار کند تا به این وسیله محافل مذهبی با ذکر آثار ارزشمندی که از سرمایه های تاریخ، هنر و ادبیات ایرانی و اسلامی سرچشمه می گیرد، پر شود.

وی افزود: تاکنون هزار و 500 شاعر در استان برای حضور در این کنکره اعلام آمادگی کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: آثار ارسالی به این کنگره باید در محورهای درس ها، پیام ها و سیره زندگانی اهل بیت(ع)، آثار، برکات و کرامات اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و ولایت، بصیرت، عدالت طلبی، شعر انقلاب و جهاد اقتصادی باشد.

وی مهلت ارسال آثار به چهارمین کنگره شعر و نثر آیینی را سوم خرداد ماه جاری اعلام کرد و افزود: اختتامیه این کنکره 19 خرداد در تالار نور مشهد برگزار می شود.

وی اظهار کرد: هنرمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه "چهارمین کنگره شعر و نثر آیینی" در مشهد، بلوار مدرس، اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ارسال کنند.