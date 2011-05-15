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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

در سال جاری/

14 هزار نفر از البرز به عمره مفرده مشرف می شوند

14 هزار نفر از البرز به عمره مفرده مشرف می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل حج و زیارت استان البرز گفت: 14هزار نفر از این استان در سال جاری به عمره مفرده مشرف می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی حسینی افزود: اعزام متقاضیان تشرف به عمره مفرده در این دوره از سوم اسفند ماه 89 آغاز و تا سوم مرداد ماه سال جاری ادامه دارد.

وی ادامه داد: این افراد در قالب 117 کاروان به عمره مفرده مشرف می شوند.

این مسئول عنوان کرد: در سال جاری شهرستانهای شهریار، رباط کریم، قدس و ملارد از اداره کل حج و زیارت البرز مجزا شده اند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته از استان البرز و شهرستانهای یادشده در مجموع 16 هزار نفر به عمره مفرده مشرف شدند.

حسینی افزود: سهمیه استان البرز نسبت به سال قبل 35درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 1312279

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