14 هزار نفر از البرز به عمره مفرده مشرف می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی حسینی افزود: اعزام متقاضیان تشرف به عمره مفرده در این دوره از سوم اسفند ماه 89 آغاز و تا سوم مرداد ماه سال جاری ادامه دارد.

وی ادامه داد: این افراد در قالب 117 کاروان به عمره مفرده مشرف می شوند.

این مسئول عنوان کرد: در سال جاری شهرستانهای شهریار، رباط کریم، قدس و ملارد از اداره کل حج و زیارت البرز مجزا شده اند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته از استان البرز و شهرستانهای یادشده در مجموع 16 هزار نفر به عمره مفرده مشرف شدند.

حسینی افزود: سهمیه استان البرز نسبت به سال قبل 35درصد افزایش داشته است.