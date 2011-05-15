به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با گسترش این طرح، از یک سو قدرت خرید خانوارها افزایش یافته و از سوی دیگر به دلیل اینکه این طرح تنها برای خرید تولیدات داخلی است، با رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، موجب افزایش تولید خواهد شد.

وی با بیان اینکه بهبود نظام مدیریت توزیع در کشور از دیگر اهداف و ثمرات این طرح است، افزود: با اجرای طرح میزان، توزیع کنندگان به سمت عرضه مستقیم کالای تولید داخل، روی خواهند آورد که این امر باعث کاهش هزینه و زمان توزیع کالا می شود.

صفرزاده تصریح کرد: با توجه به الزام طرح به خرید کالاهای تولید داخل و تقویت تولیدکنندگان داخلی، عرضه کالاها و خدمات تولید داخل افزایش یافته و ضمن کاهش قیمت و تأمین نقدینگی برای تولیدکنندگان، رونق اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به افزایش قدرت انتخاب و قدرت خرید مردم و در نتیجه افزایش رفاه عمومی با اجرای طرح میزان افزود: با این امر، محدودیت هایی مانند کمبود نقدینگی خانوار در کوتاه مدت برای خرید کمتر شده و گسترش تعداد تولیدکنندگان مشارکت کننده در طرح، قدرت انتخاب مصرف کننده را افزایش می دهد.