محرابیان با مدیران ارشد وزارت صنایع خداحافظی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در پایان مسئولیت خود در جمع معاونین و مدیران ارشد وزارت صنایع و معادن، دستاوردهای حوزه‌صنعت‌ و معدن را حاصل کار جمعی و تلاش و مجاهدت تمامی دست اندرکاران، صنعتگران و معدنکاران کشور دانست و گفت بنده نیز به عنوان کوچکترین عضو بخش صنعت تلاش کردم سیاستگذاری‌ها به گونه ای صورت بگیرد که جهش مورد نظر دولت در این بخش اتفاق بیفتد.

محرابیان تصریح کرد: در دوره تصدی وزارت صنایع و معادن تلاش کردم فضای مناسبی برای بروز استعداد مدیران و رشد بخش های مختلف صنعت ومعدن ایجاد شود و سعی کردم روحیه و انگیزه کاری را در سطح بالایی نگهدارم.

وی اعتماد موجود بین دولت، مدیریت صنعت و معدن کشور و واحدهای تولیدی را بسیار مناسب و ستودنی توصیف کرد و گفت: به برکت این اعتماد طرح عظیم تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها در کشور و علی الخصوص در حوزه صنعت ومعدن اجرایی شد و خوشبختانه با سرعت و شتاب خوبی پیش می رود.

محرابیان در پایان از همه مدیران وزارتخانه خواست نهایت همکاری و مساعدت را با مسئول آینده صنعت و معدن در اجرای برنامه های دولت خدمتگزار داشته باشند.

در پی درخواست جمعی از تشکلهای صنعتی و معدنی، مقرر شد محرابیان در نشستی جداگانه با آنان نیز خداحافظی کند.