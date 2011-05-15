گفتگوهای حقوق بشری ایران و ژاپن در تهران و شیراز برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دور گفتگوهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و ژاپن روز دوشنبه و سه شنبه 26 و 27 اردیبهشت ماه سال جاری (16 و 17 می 2011) در تهران و شیراز برگزار می شود.

قرار است روز نخست این گفتگوها در تهران برگزار شود.

ریاست هیئت ژاپنی را «میاجیما» سفیر در امور سازمان ملل وزارت امور خارجه ژاپن برعهده دارد و مدیر کل امور بین الملل وزارت دادگستری ژاپن، در این نشستها وی را همراهی می کند. ریاست هیئت ایرانی را نیز «غلامحسین دهقانی» مدیر کل سیاسی بین المللی وزارت امور خارجه برعهده دارد.

نشستها به دو صورت رسمی و فنی برگزار می شود. در نشست رسمی طرفین ضمن ارائه آخرین تحولات تحقوق بشری در ایران و ژاپن ، به بررسی آخرین تحولات حقوق بشری بین المللی می پردازند.

نشست فنی نیز با موضوع «نوجوانان زندانی: چهارچوب قانونی و مدیریتی» بین مسئولین حقوقی و قضایی طرفین برگزار می شود.

این هیئت در چارچوب گفتگوهای حقوق بشری دوجانبه روز سه شنبه 27 اردیبهشت به شیراز سفر خواهد کرد. سفر هیئت مزبور به شیراز نیز مرتبط با موضوع نشست فنی برنامه ریزی شده است. در خلال نشست فنی، بازدید از یکی از مراکز بازپروری نوجوانان و ملاقات با مقامات قضایی و دادگستری استان فارس در دستور کار هیأت قرار گرفته است.

خاطرنشان می سازد که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست اصولی خود مبنی بر تعامل و گفتگو با سازمانهای بین المللی و همچنین کشورهای مختلف ، برنامه گفتگوهای حقوق بشری را با کشورهای علاقمند در دستور کار دارد که در همین زمینه تاکنون 7 دور گفتگو با کشور ژاپن برگزار کرده است.