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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

کشتی جام قهرمانان ترکیه/

علیاری به دیدار نیمه نهایی راه یافت/ دو نماینده کشورمان به میدان نرفتند

علیاری به دیدار نیمه نهایی راه یافت/ دو نماینده کشورمان به میدان نرفتند

در پایان مرحله مقدماتی روز پایانی رقابتهای کشتی فرنگی جام قهرمانان ترکیه مجید علیاری به دیدار نیمه نهایی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله مقدماتی روز سوم و پایانی رقابت‌های کشتی جام قهرمانان ترکیه که از روز جمعه در سالن "یاشاردوغو" آنکارا آغاز شده است، امروز یکشنبه مجید علیاری نماینده وزن 84 کیلوگرم کشورمان به دیدار نیمه‌نهایی راه یافت.

بر این اساس، علیاری در دور اول در سه تایم با نتیجه 3 بر 2 "اوز فالک" از ترکیه را شکست داد و در دور دوم نیز موفق شد در سه تایم و با نتیجه 3 بر 2 از سد "نورسلطان پورسینوف" از قزاقستان گذشته و راهی دیدار نیمه‌نهایی شود. علیاری عصر امروز در دیدار نیمه نهایی به مصاف "اسلام آتم" از ترکیه می‌رود.

همچنین بهزاد قاسمی و یوسف قادریان که قرار بود با صلاحدید سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان امروز هم در یک وزن بالاتر به میدان بروند با مخالفت نماینده فیلا نتوانستند در این رقابت‌ها شرکت کنند.

تیم کشتی فرنگی جوانان ایران تاکنون در این رقابت‌ها توسط مهدی زیدوند و سامان عبدولی در اوزان 66 و55 کیلوگرم صاحب دو مدال طلا، کمال محمدعلیزاده در وزن 74 کیلوگرم صاحب یک مدال نقره و حمیدرضا خامسی و مهرداد بایندور در اوزان 50 و 96 کیلوگرم صاحب دو مدال برنز شده است.

تیم ایران خود را برای شرکت در رقابتهای آسیایی اندونزی و جهانی رومانی در خرداد و مرداد ماه آماده می کند.

کد مطلب 1312288

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