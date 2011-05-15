تصویر 10 کاریکاتور؛ از عینک صهیونیستی تا سایه بن لادن!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، سالگرد تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی موسوم به روز نکبت در جهان عرب بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

عینک صهیونیستی!

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری به وحشیگری رژیم صهیونیستی در جهان توجه دارد که همه مسائل را از دیدگاه جنایت و کشتار می بیند.

سالگرد نکبت و کلید بازگشت آوارگان

روزنامه الحیات امروز در کاریکاتوری به امید ملت فلسطین برای بازگشت به سرزمین مادری توجه دارد که شصت و سومین سالگرد اشغال آن نیز گذشت.

15 می روز فراموش نشدنی

روزنامه الشرق الاوسط امروز به سالگرد تاسیس رژیم صهیونیستی در روز پانزدهم می اشاره دارد که به روز بد اعراب در تاریخ تبدیل شده است.

مقایسه دردناک

روزنامه الوطن عمان امروز با اشاره به تحولات اخیر جهان عرب به این مسئله اشاره کرده که قربانیان قیامهای اخیر از میزان کشتار رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر بیشتر شده است.

سایه بن لادن!

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به رها نشدن "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا از سایه ترس بن لادن و القاعده توجه دارد.

موضوع مهم روز!

روزنامه الرایه قطر در کاریکاتوری دیگر به تحت الشعاع قرار گرفتن تحولات جهان در پی موج تغییرات بنیادین جهان عرب توجه دارد.

رابطه سرویس اطلاعاتی و رسانه های رسمی؛ هر چی می گم تکرار کن

پایگاه الکترونیکی شبکه خبری الجزیره در کاریکاتوری به تبعیت شدید رسانه های رسمی جهان عرب از فرامین سرویسهای اطلاعاتی توجه دارد.

همه هواداران دیکتاتور

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری، نیروهای مزدور، اوباش و اجیر شده را تنها یاوران و هواداران دیکتاتورهای در آستانه سقوط جهان عرب دانسته است.

نوار قلب ملت فلسطین؛ بازگشت آوارگان به فلسطین



الدستور اردن

واقعیت و دروغ در رسانه عربی؛ بدون شرح



الجزیره

نکبتها؛ بدون شرح



البیان