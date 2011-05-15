مراسم معنوی اعتکاف در 15 مسجد زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ذبیح‌الله بابایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ظرفیت پذیرش معتکفان در سال جاری سه هزار و 500 نفر پیش‌بینی شده که این رقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش 15 درصدی داشته است.



وی افزود: از این تعداد 12 مسجد ویژه خواهران و سه مسجد ویژه برادران تعیین شده است که همچون سالهای گذشته تناسب جنسیتی 80 به 20 است.



بابایی ادامه داد: زمان ثبت‌نام از متقاضیان از (13 تا 23 خرداد) سال جاری به مدت 10 روز تعیین شده است که از (21 تا 23 ) به شکل متمرکز تنها در محل امامزاده سید ابراهیم ثبت اسامی انجام خواهد شد.



دبیر ستاد مردمی اعتکاف زنجان افزود: امسال در 20 محل شامل مساجد، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و دبیرستانها ثبت نام صورت خواهد پذیرفت تا همه افراد بتوانند به سهولت با مراجعه به ستادها ثبت ‌نام کنند.



بابایی گفت: هزینه‌ای که از هر معتکف برای سه روز دریافت می‌شود 100 هزار ریال است، در صورتی که هزینه مورد نیاز برای هر نفر بیش از 250 هزار ریال برآورد می‌ شود.

دبیر ستاد مردمی اعتکاف شهرستان زنجان همچنین به زمان برگزاری اعتکاف اشاره کرد و یادآور شد: این برنامه طی روزهای (26 ، 27 و 28 خرداد) در سطح شهر زنجان و شهرکهای اقماری انجام می شود.



بابایی به برخی از اماکن تعیین شده جهت ثبت‌نام متقاضیان اشاره کرد و گفت: مسجد قائم آل‌محمد (عج) کوی فرهنگ، مسجدجامع، مسجد دستغیب، مسجد امام علی (ع) شهرک آزادگان، مسجد قبا در شهرک کارمندان، امام محمدباقر(ع) و مسجد‌النبی، حسینیه اسلام‌آباد، دارالقرآن و نیز چهار دانشگاه و دو حوزه علمیه خواهران و برادران متولی ثبت‌ نام خواهند بود.