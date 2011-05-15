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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۱۳

همکاری 7 دانشگاه با وزارت بهداشت در پرونده الکترونیکی سلامت

همکاری 7 دانشگاه با وزارت بهداشت در پرونده الکترونیکی سلامت

مشاور وزیر و مسئول دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت از همکاری هفت دانشگاه علوم پزشکی کشور در جهت توسعه طرح پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ریاضی با اعلام این خبر گفت: تفاهمنامه همکاری با هدف بهره گیری از امکانات و ظرفیتهای موجود بین دانشگاههای علوم پزشکی (7 دانشگاه منتخب) و وزارت بهداشت به منظور توسعه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان منعقد شد.

امضای این تفاهمنامه گامی بلند در جهت تحقق خدمات دولت الکترونیک و صرفه جویی در منابع ملی جهت استقرار طرح سپاس (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران) به عنوان بزرگترین طرح وزارت بهداشت خواهد بود.

به گفته ریاضی، این تفاهمنامه به منظور استفاده بیشتر از ظرفیتهای موجود در هر دو بخش دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت صورت می گیرد.

وی افزود: دانشگاههای علوم پزشکی قم، تهران، شیراز، مشهد، شهرکرد، اهواز، زاهدان جهت توسعه طرح پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان انتخاب شده اند.

کد مطلب 1312293

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