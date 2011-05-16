این بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه تئاتر در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: قرار است فیلمبرداری فیلم سینمایی رضا عطاران شروع شود بعد از شروع فیلمبرداری با خیال راحت می‌توان برای اجرای اثری نمایشی برنامه ریزی کنم. شاید از 20 روز دیگر تولید و اجرای نمایش را آغاز کنم.



عبدی یادآور شد: قراردادی با سینما ماندانا داشتم تا در ایام نوروز و بهار امسال نمایشی را به صحنه ببرم ولی از آنجا که اکران "اخراجی‌ها 3" تا نیمه‌های شب ادامه داشت این امر میسر نشد. اگر آقای اشرفی مدیر سینما ماندانا به لحاظ اکران فیلم‌ها با ما همکاری کنند تا بتوانیم دکور نمایش را مدام جمع نکنیم و 70 درصد دکور ثابت بماند می‌توانیم کار خود را زودتر آغاز کنیم.









وی درباره احتمال اجرای نمایش "سوپر بقال ایرونی" گفت: این نمایش نیاز به چند روز فیلمبرداری دارد تا برخی تیپ‌های مورد نیاز نمایش که باید خودم آن‌ها را بازی کنم فیلمبرداری کنیم تا در زمان اجرا پخش شوند. چون مایلم اگر قرار باشد این نمایش را اجرا کنم بخش‌های مد نظر با یک فیلمبردار خوب مجددا فیلمبرداری شوند.



عبدی با اشاره به احتمال اجرای نمایش "مشدی عباد" افزود: هنوز به صورت قطعی مشخص نیست که کدام نمایش را به صحنه می‌برم اما اگر "سوپر بقال ایرونی" یا "مشدی عباد" را اجرا نکنم نمایشی به روز را برای اجرا انتخاب می‌کنم.



این بازیگر و کارگردان شناخته شده تئاتر تأکید کرد: اگر شرایط فراهم شود از 20 روز دیگر یا برای پاییز نمایشی را به صحنه می‌برم.