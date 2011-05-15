باید از اندیشه های امام درس زندگی بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، جلسه ستاد سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) ظهر یکشنبه در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین برگزار شد.

آیت الله هادی باریک بین در این جلسه با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) شخصیتی جهانی بود و صلابت، شجاعت و روحیه‌ای مثال زدنی داشت، گفت: این شخصیت ارزشمند روحیه سیاسی و شجاعت بی‌ نظیری داشتند و با رهبری تاریخی خود دشمنان را مایوس و اسلام را پیروز کرد.

وی افزود: باید با ایجاد و حفظ یک فضای اسلامی در راستای عمل به دستورات حضرت امام خمینی (ره) و پیروی از ایشان که در واقع پیروی از پیامبر اکرم (ص) است یاد و نام ایشان را زنده نگه داریم.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: هدف امام عمل به دستورات الهی بود و اینکه مسلمانان در این مسیر غفلت نکنند و وظیفه خود را انجام دهند.

آیت الله باریک بین با اشاره به اهمیت درس گرفتن از اندیشه ‌های حضرت‌ امام (ره) یادآور شد: حضرت امام در قبل و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مقابل استکبار جهانی جانانه ایستادند تا بتوانند اسلام را به پیروزی برسانند بنابراین ما نیز وظیفه داریم از اندیشه ‌های ایشان درس بگیریم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در خصوص ابعاد شخصیتی حضرت امام (ره) هم مطالبی بیان کرد و گفت: ساده

‌زیستی از بارزترین ویژگیهای امام راحل بود که می تواند الگوی مسئولان کشور قرار گیرد.

وی با تاکید بر باشکوه برگزار کردن برنامه‌ها و مراسم‌ مختلف سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) در استان اظهار داشت: در حال حاضر همه وظیفه داریم با پیروی از ولایت فقیه راه امام راحل را ادامه دهیم و مراسم سالگرد را باشکوه خاصی برگزار کنیم.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام قابل مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین گفت: امسال برنامه سالگرد ارتحال امام (ره) در 22 مسجد فعال استان با شکوه خاصی برگزار می‌شود.