آتش سوزی شدید در یکی از مدارس پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، بروز اتصالی در سیم برق رایانه باعث رخداد آتش‌سوزی در یک مرکز آموزشی در خیابان 174 تهرانپارس تهران شد.

بر اساس این گزارش، محل حادثه ساختمان یک مرکزآموزشی - فرهنگی بود که خوشبختانه پیش از گسترش آتش و رسیدن آتش‌نشانان همه دانش آموزان و مربیان ازساختمان خارج شده بودند و به هیچ کس آسیب نرسید.

همچنین آتش نشانان با استفاده ازتجهیزات ایمنی و خاموش کننده همزمان با اجرای عملیات ایمن‌سازی شعله‌های آتش را مهار و آتش‌سوزی را خاموش کردند.

در بررسیها مشخص شد علت آتش سوزی بروز اتصالی درسیم رابط برق بود که برای رایانه استفاده می شد.