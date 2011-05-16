عملیات احداث راه روستایی ارمیان شاهرود آغاز شد

رجب قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: این پروژه به طول 7.2 کیلومتر و عرض 5.5 متر است.

وی تصریح کرد: عملیات اجرایی احداث راه روستایی این روستا شامل خاکبرداری و خاکریزی، زیراساس و یک لایه آسفالت سطحی است که در مدت زمان یک سال احداث می شود.

قربانپور اعتبار این پروژه را 6 میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: اجرای21 دستگاه آبرو و پل در این محور از جمله مشخصات فنی، اجرایی آن است.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان با بیان اینکه مقطع پرحادثه پل کاروانسرای صدرآباد ایمن سازی شد گفت: این مقطع در کیلومتر 146 محور شاهرود ـ سبزوار و در حاشیه کاروانسرای صدرآباد واقع و توسط اکیپ راهداری اداره راه و ترابری میامی و با استفاده از ماشین آلات موجود ایمن سازی شد.

قربانپور ایمن سازی این مقطع را با نصب گاردریل و علائم عنوان کرد و گفت: مدت زمان اجرای این پروژه 10 روز است.

