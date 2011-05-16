پیشکسوتان هنر نمایش در شهرری تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، در این مراسم از هشت نفر از هنرمندان پیشکسوت، فعالان، حامیان و پژوهشگران عرصه نمایش با لوح تقدیر و هدایایی تجلیل می شود.

نمایش صحنه ای "نوای غمگین مدینه" به نویسندگی و کارگردانی "سعید خراط" با موضوع مذهبی به مدت پنج روز، نمایش خیابانی "پرواز" به نویسندگی و کارگردانی "حمید رضا نوری" با موضوع مذهبی ‌اجتماعی و نمایش "معرکه زندگی" به نویسندگی و کارگردانی "علی محمدی" با موضوع اعتیاد هر یک به مدت سه روز قبل از برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان هنر تئاتر در سطح شهرستان ری اجرا می شود.