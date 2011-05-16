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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۰۴

پیشکسوتان هنر نمایش در شهرری تجلیل می شوند

شهرری – خبرگزاری مهر: پیشکسوتان هنر نمایش در شهرستان ری 29 اردیبهشت ماه طی مراسمی در سالن مجتمع فرهنگی ‌هنری شیخ ابوالفتوح رازی در فرهنگسرای ولاء تجلیل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، در این مراسم از هشت نفر از هنرمندان پیشکسوت، فعالان، حامیان و پژوهشگران عرصه نمایش با لوح تقدیر و هدایایی تجلیل می شود.

نمایش صحنه ای "نوای غمگین مدینه" به نویسندگی و کارگردانی "سعید خراط" با موضوع مذهبی به مدت پنج روز، نمایش خیابانی "پرواز" به نویسندگی و کارگردانی "حمید رضا نوری" با موضوع مذهبی ‌اجتماعی و نمایش "معرکه زندگی" به نویسندگی و کارگردانی "علی محمدی" با موضوع اعتیاد هر یک به مدت سه روز قبل از برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان هنر تئاتر در سطح شهرستان ری اجرا می شود.

کد مطلب 1312309

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