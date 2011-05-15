  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

گشایش نمایشگاه دستاوردهای قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) در دانشگاه تبریز

گشایش نمایشگاه دستاوردهای قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) در دانشگاه تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: نمایشگاه دستاوردهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) در نگارخانه شهید آوینی دانشگاه تبریز برپا شد.

یه گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، این نمایشگاه که با حضور رئیس دانشگاه تبریز و معاون هماهنگی کننده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) افتتاح شد، با هدف معرفی توانمندیهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، آشنایی دانشجویان با دستاوردها، فعالیتها و پروژههای این قرارگاه و تعامل دوسویه دانشگاه تبریز با این قرارگاه برپا شده است.

در نمایشگاه دستاوردهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در خصوص پروژههای کرخه، گتوند و عسلویه در 10 غرفه شامل: روابط عمومی، گروه تخصصی پالایشگاه و پترشیمی، تونل، سد، مخازن، راه و باند، خطوط انتقال، تاسیسات دریایی، مدیریت دانش و نیز پروژههای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در استان آذربایجانشرقی برای بازدید علاقمندان معرفی شده است.

بر پایه همین گزارش، همزمان با برگزاری این نمایشگاه کارگاه تخصصی تحت عنوان معرفی روش حفاری تمام مکانیزه تونل با استفاده از دستگاه TBM روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه جاری از ساعت 10 تا 12 در تالار شهریار دانشگاه تبریز برگزار می شود.

نمایشگاه دستاوردهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) که با همکاری روابط عمومی دانشگاه تبریز برپا شده از 25 تا 29 اردیبهشت ماه جاری از ساعت 8 صبح لغایت 16:30 برای بازدید علاقمندان دایر است.

کد مطلب 1312310

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها