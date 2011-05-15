گشایش نمایشگاه دستاوردهای قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) در دانشگاه تبریز

یه گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، این نمایشگاه که با حضور رئیس دانشگاه تبریز و معاون هماهنگی کننده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) افتتاح شد، با هدف معرفی توانمندیهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، آشنایی دانشجویان با دستاوردها، فعالیتها و پروژههای این قرارگاه و تعامل دوسویه دانشگاه تبریز با این قرارگاه برپا شده است.

در نمایشگاه دستاوردهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در خصوص پروژههای کرخه، گتوند و عسلویه در 10 غرفه شامل: روابط عمومی، گروه تخصصی پالایشگاه و پترشیمی، تونل، سد، مخازن، راه و باند، خطوط انتقال، تاسیسات دریایی، مدیریت دانش و نیز پروژههای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در استان آذربایجانشرقی برای بازدید علاقمندان معرفی شده است.

بر پایه همین گزارش، همزمان با برگزاری این نمایشگاه کارگاه تخصصی تحت عنوان معرفی روش حفاری تمام مکانیزه تونل با استفاده از دستگاه TBM روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه جاری از ساعت 10 تا 12 در تالار شهریار دانشگاه تبریز برگزار می شود.

نمایشگاه دستاوردهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) که با همکاری روابط عمومی دانشگاه تبریز برپا شده از 25 تا 29 اردیبهشت ماه جاری از ساعت 8 صبح لغایت 16:30 برای بازدید علاقمندان دایر است.