رسیدگی به مناطق محروم کرج در اولویت کاری ادارات باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عزیز اکبریان بعد از ظهر یکشنبه در نشست رسیدگی به مسائل و مشکلات محله سهرابیه در فرمانداری افزود: رسیدگی به مسائل و مشکلات مناطق محروم کرج اولویتی مهم است که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان و دستگاه های مربوطه در استان و شهرستان قرار گیرد.

وی ادامه داد: مهاجر پذیری کرج یکی از مشکلات این کلانشهر و شهرستان است و باید برای کاهش تبعات منفی ناشی از این مشکل، تمهیدات مطلوب در نظر گرفته شود. ا

ین مسئول عنوان کرد: سهرابیه از جمله محلاتی است که در گذشته به واسطه قرار گرفتن در حریم شهر کرج با مشکلات متعددی مواجه بود.

اکبریان از اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری کرج در منطقه سهرابیه نام برد و اضافه کرد: گستردگی حوزه خدماتی منطقه چهار شهرداری کرج سبب شده تا رسیدگی به مشکلات مناطقی همچون سهرابیه با سرعت انجام نشود.

وی افزود: با تقسیم منطقه چهار کرج، بسیاری مشکلات محلات برطرف می شود ضمن اینکه شهرداری کلانشهر کرج بر اساس طرحی که مطالعات آن در دست اقدام است، این منطقه را در قالب دو منطقه مستقل شهری مد نظر قرار داده است.

نماینده مردم کرج عنوان کرد: برقراری تامین امنیت با توجه به عدم وجود پاسگاه و کلانتری در سهرابیه و بهبود وضعیت آسفالت معابر و خیابانها از جمله خواسته های مردم سهرابیه است.

وی یادآور شد: احداث مجتمع آموزشی، تامین برق و بهسازی کانال هدایت آبهای سطحی از دیگر خواسته های مردم سهرابیه است که باید به بهترین نحو پاسخ داده شود.