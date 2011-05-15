تجدید نظر در نگاه به روابط عمومی ها در ادارات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، یوسف نجفی ظهر یکشنبه در نخستین جشنواره روابط عمومی های برتر آذربایجان شرقی اظهار داشت: در عصر ارتباطات و جامعه دانایی محور روابط عمومی ها دیگر چشم بینا و گوش شنوای سازمان ها نیستند بلکه نقش تولید فکر و مغز متفکر سازمان در مدیریت افکار عمومی را دارند.

وی با بیان اینکه "دهکده جهانی" مک لوهان امروز به "دنیای همراه" تغییرماهیت داده است، افزود:روابط عمومی ها در جوامع غربی و پیشرفته بحث رهبری افکار عمومی را ایفا می کنند و این یک گام فراتر از نقش آفرینی به عنوان مغز متفکر یک سازمان است.

نماینده مردم مراغه در مجلس با تاکید بر اینکه نگاه ها به روابط عمومی باید تجدیدنظر شود، اضافه کرد: وقتی از روابط عمومی مدرن و حرفه ای صحبت می شود باید به تجهیز روابط عمومی ها به تجهیزات مدرن نیز توجه بیش از گذشته داشت.

نجفی با اشاره به اینکه منابع انسانی یکی از نیازهای اساسی روابط عمومی هاست، اظهار داشت: معمولاً نگاه مدیران به گونه ای است که امکان بکارگیری بهترین ها در روابط عمومی میسر نیست.

وی برقرار ارتباط دو سویه را یکی از وظایف مهم روابط عمومی ها دانست و اضافه کرد: چنین ارتباطی به نزدیک کردن مردم به دستگاه ها و سازمان ها کمک می کند.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی مخاطب محوری در انجام وظایف روابط عمومی ها مورد تاکید قرار داد و افزود: امروز مثلث مدیر، روابط عمومی و ارباب رجوع به مدیر، روابط عمومی و "ذینفعان" تغییر کرده که مخاطب محوری در آن جایگاه ویژه ای دارد.

نجفی همچنین با تاکید بر ارائه واقعی آمارها و شاخص ها در گزارش دهی به مدیران و مردم توسط روابط عمومی ها گفت: روابط عمومی های جمهوری اسلامی باید در چارچوب نظام ولایی و در مسیر خوشبختی در دنیا و سعادتمندی در آخرت شکل بگیرند.

نماینده مراغه با بیان اینکه نگاه مجلس به روابط عمومی ها حرفه ای و ویژه است، اضافه کرد: روابط عمومی ها باید در مسیر رفع نیازمندی های مردم و چالش های جامعه از جمله رفع معضل بیکاری و رشد اقتصادی گام بردارند.