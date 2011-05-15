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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

فرازمند:

292 میلیون ریال حق پرستاری به معلولان قزوین اختصاص یافت

292 میلیون ریال حق پرستاری به معلولان قزوین اختصاص یافت

قزوین - خبرگزاری مهر: کارشناس دفتر جسمی حرکتی بهزیستی استان قزوین گفت: 292 میلیون و 310 هزار ریال بابت حق پرستاری به 120 نفر از معلولان ضایعه نخاعی استان اختصاص یافته است.

شیرین فرازمند در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در سطح استان 272 دانشجوی معلول در دانشگاه های سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند.
 
وی افزود: این دانشجویان معلول تحت پوشش بهزیستی در دانشگاه های آزاد اسلامی، علمی کاربردی و پیام نور سراسر کشور  تحصیل می کنند.
 
کارشناس دفتر جسمی حرکتی سازمان بهزیستی استان از پرداخت یک میلیارد و 222 میلیون و 650 هزار ریال تسهیلات به عنوان شهریه دانشجویی هم خبر داد و گفت: این افراد بر اساس شدت معلولیت و وضعیت اقتصادی خانواده در دو نوبت مهر و بهمن 89 از سازمان بهزیستی شهریه دانشجویی دریافت کرده اند.
 
فرازمند تصریح کرد: در سال گذشته بالغ بر400 میلیون ریال کمک هزینه جراحی کاشت حلزون شنوایی به 17 نفر از کودکان ناشنوا پرداخت شده است.
 
وی در خصوص دیگر فعالیتهای این دفتر اظهار داشت: تحت پوشش قرار دادن پنج مرکز غیردولتی به لحاظ تأمین مددجویان،
نظارت کارشناسی و پرداخت یارانه به یک مرکز ویزیت درمنزل جسمی حرکتی، یک مرکز شبانه روزی جسمی حرکتی، دو مرکز جسمی حرکتی روزانه و یک مرکز خانواده و کودک ناشنوای روزانه از دیگر فعالیتهای این دفتر است.
 
فرازمند افزود: نظارت بر خرید تجهیزات توان بخشی شامل انواع سمعک، ویلچر، واکر وعصا از جمله وظایف دفتر جسمی حرکتی است.
کد مطلب 1312318

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