292 میلیون ریال حق پرستاری به معلولان قزوین اختصاص یافت

شیرین فرازمند در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در سطح استان 272 دانشجوی معلول در دانشگاه های سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: این دانشجویان معلول تحت پوشش بهزیستی در دانشگاه های آزاد اسلامی، علمی کاربردی و پیام نور سراسر کشور تحصیل می کنند.

کارشناس دفتر جسمی حرکتی سازمان بهزیستی استان از پرداخت یک میلیارد و 222 میلیون و 650 هزار ریال تسهیلات به عنوان شهریه دانشجویی هم خبر داد و گفت: این افراد بر اساس شدت معلولیت و وضعیت اقتصادی خانواده در دو نوبت مهر و بهمن 89 از سازمان بهزیستی شهریه دانشجویی دریافت کرده اند.

فرازمند تصریح کرد: در سال گذشته بالغ بر400 میلیون ریال کمک هزینه جراحی کاشت حلزون شنوایی به 17 نفر از کودکان ناشنوا پرداخت شده است.

وی در خصوص دیگر فعالیتهای این دفتر اظهار داشت: تحت پوشش قرار دادن پنج مرکز غیردولتی به لحاظ تأمین مددجویان،

نظارت کارشناسی و پرداخت یارانه به یک مرکز ویزیت درمنزل جسمی حرکتی، یک مرکز شبانه روزی جسمی حرکتی، دو مرکز جسمی حرکتی روزانه و یک مرکز خانواده و کودک ناشنوای روزانه از دیگر فعالیتهای این دفتر است.

فرازمند افزود: نظارت بر خرید تجهیزات توان بخشی شامل انواع سمعک، ویلچر، واکر وعصا از جمله وظایف دفتر جسمی حرکتی است.