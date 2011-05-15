به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فرهنگستان هنر، همزمان با یک هزار و یکصدمین سال سرایش شاهنامه گفت: شاهنامه کتاب آرمان و آرزوهای انسانی است، نه کتاب تاریخی. تاریخ از وقایع خبر میدهد و قابل صدق و کذب است؛ درحالی که شاهنامه شامل صدق و کذب نیست.
وی در توضیح این مطلب افزود: بیان آرزوها و آرمانها، از نوع گزارش خبری نیست که مشمول صدق و کذب شود. برای اینکه پهلوانی نشانه و نمونهای درجهان داشته باشد، فردوسی باید شخصیتی مثل رستم را از میان پهلوانان سیستانی بسازد و همه دربایستهای پهلوانی را به او نسبت بدهد تا این شخصیت در طول تاریخ آریاییان به عنوان سمبل، نمونه، سرمشق و آموزگار پهلوانی قرار بگیرد.
معلم همچنین در مورد دیگر شخصیتهای شاهنامه عنوان کرد: فردوسی در مظلومیت و عفت، سیاوش را برمیگزیند. سیاوش شخصیتی است که از آتش میگذرد تا اثبات کند، ناپاکی در وجود او نیست.
رئیس فرهنگستان هنر افزود: این درست به عمل کیمیاگران یا زرگران میماند که طلای ناخالص را به آتش میسپرند. اگر طلا، خالص و بیعیب باشد، از بوته عمل به تمام و کمال بیرون میآید. چرا که طلای خالص به هر محکی که سنجیده شود، همان طلا است و هیچ عیب و ایرادی در آن نیست.
وی سپس سیاوش را نمادی از شرافت قوم ایرانی معرفی کرد و گفت: سیاوش علاوه بر این که نشانه پاکی به شمار میرود، عنصری است که مظلومیت و شرافت آریایی در او آشکار میشود.
معلم ادامه داد: کسی که قصه رستم را میخواند، در واقع میکوشد تا ابتدا دنیای پهلوانی و انرژی بیحد و اندازهای را که خداوند گاهی به موهبت، در اختیار کسی میگذارد، بشناسد. پهلوان نیز این موهبت را جز در راه خیر و صلاح مردمان به کار نمیگیرد.
رئیس فرهنگستان هنر سپس آشنایی با شخصیتهای شاهنامه را مقدمهای برای شناخت اسوهها برشمرد و گفت: قدرت رستم در خدمت آریاییان، نورپرستان و اهوراییان است. چنان که توانایی علی بن ابی طالب (ع) در خدمت حضرت مصطفی (ص) و خداوند است. بدین دلیل دانستن حکایتی چون رستم و سیاوش، مقدمهای برای فراگرفتن درس والاتری است که در عالم میثاق و اسوهها مطرح میشود.
وی همچنین در تبیین مقام شاهنامه نتیجه گرفت: هر قهرمانی از قهرمانان شاهنامه جایگاهی دارد که این جایگاه نسبت به عالم اسوهها در حکم دروازه و محراب محسوب میشود. هیچکس شاهنامه ناخوانده به عظمت اسوههای علوی پی نخواهد برد. کار دشورای است که کسی مفهومی را نداند، با مصداق آن روبرو شود و احساس درک و دریافت کامل داشته باشد.
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