باخت ما به نفت آبادان از بدشانسی بود

مهدی واعظ زاده درباره باخت تیمش مقابل صنعت نفت آبادان که شامگاه شنبه در هفته پایانی دیدارهای مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور در قم برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: با توجه به آمادگی بدنی و ذهنی بازیکنان شرایط خوبی برای پیروزی در این دیدار داشتیم اما نمی دانم چرا در میدان مسابقه به اهداف خود دست پیدا نکردیم.



وی ادامه داد: بدشانسی و مسائلی که پیش آمد سبب شد تا نتوانیم در این دیدار حساس خانگی برابر تیم صنعت نفت آبادان نتیجه بگیریم زیرا حتی تغییرات در نوع بازی و کارهای هجومی بسیار خوبی که در این دیدار داشتیم، سبب نشد تا از این دیدار با پیروزی خارج شویم.



کاپیتان تیم فوتبال نوجوانان صبای قم تصریح کرد: صبای قم در رقابت‌های این فصل لیگ برتر ترکیب خوبی داشت و در واقع بازیکنان ما انگیزه زیادی داشتند که در مسابقات این فصل با کسب جواز صعود به مرحله نهایی به کار خود پایان دهند اما این مهم میسر نشد تا در بازی با تیم صنعت نفت آبادان سه امتیاز را بگیریم.



ضعف صبای قم در دیدارهای خانگی



وی عنوان کرد: در لیگ برتر امسال متاسفانه در دیدارهای خانگی نتوانستیم نتایج خوبی بگیریم و هر مقدار که در خانه امتیاز از دست دادیم اما در دیدارهای خارج از خانه برابر حریفان خود خوب کار کردیم و به عنوان نمونه در شیراز و لاهیجان پیروز میدان بودیم و در اصفهان تیم ذوب آهن را متوقف کردیم.



واعظ زاده تاکید کرد: در دیدار با تیم نوجوانان صنعت نفت آبادان می‌خواستیم در هر شرایطی و با وجود هر مشکلی و هر وضعیت جوی سه امتیاز را از حریف قدر خود بگیریم زیرا این ظرفیت در تیم ما وجود داشت که فاصله دو امتیازی بین‌ دو تیم دوم را به راحتی جبران کنیم اما در نهایت از صعود باز ماندیم.



وی عنوان کرد: ما می‌دانستیم صنعت نفت آبادان تیم خوبی است اما آنها خالی از عیب نبودند و با وجود اینکه مهره‌های خیلی خوبی داشتند ولی نقاط ضعف آنها را خوب می‌شناختیم و سعی ما این بود که در این دیدار به سه امتیاز دست پیدا کرده و پیروز شویم.



بازیکنان صبا توانمندی‌های زیادی دارند



کاپیتان تیم فوتبال نوجوانان صبای قم ابراز داشت: بازیکنان تیم ما توانمندی‌های زیادی دارند و ما در بازی با تیم‌های قدر ذوب آهن اصفهان و استقلال اهواز هم خوب بودیم اما تیم ما اشکالی که داشت این بود که بازیکنان ما در استفاده از فرصت های گلزنی به خصوص در دیدارهای خانگی کم دقت بودند.



وی بیان کرد: با وجود اینکه در بازی‌های قبل امتیازات زیادی از دست دادیم ولی تا پایان فصل سعی کردیم بازی‌های خوبی مقابل حریفان انجام دهیم تا صبای قم به مرحله نهایی مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور صعود کند.



کاپیتان تیم فوتبال نوجوانان صبای قم افزود: با ترکیب خوبی مقابل تیم فوتبال صنعت نفت آبادان بازی کردیم و در این دیدار در کل تیم ما بازی قابل قبولی ارائه کرد و مقابل یکی از دو مدعی بالای جدول نشان دادیم که صبای قم جایگاه بالایی دارد و تیم بزرگی است.

