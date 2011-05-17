عفت شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتخاب وزیر برای وزارتخانه های ادغام شده، افزود: نمایندگان مجلس برای انتخاب وزیر وزارت رفاه و کار تاکید دارند فردی برای این مسئولیت معرفی شود که توانایی و شایستگی امور این وزارتخانه را داشته باشد.

وی در مورد معرفی ایراندخت عطاریان به عنوان وزیر رفاه و کار افزود: هم اکنون در کشور زنان توانمندی هستند که می توانند یک وزارتخانه را اداره کنند بنابراین زن بودن آنها مشکلی در مدیریتشان بوجود نمی آورد.

عضو فراکسیون زنان مجلس در مورد فعالیت زنان در پستهای دولتی تاکید کرد: در حال حاضر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت با عملکرد مثبت خود نشان داده که می تواند وزارتخانه مهمی را به بهترین نحو ممکن اداره کند بطوریکه وی یکی از نمونه های زنان موفق در کشور است.

به گفته شریعتی، هر وزیری که برای وزارت خانه رفاه و کار به مجلس معرفی شود برنامه کاری ارائه می کند و نمایندگان با توجه به تعهد، تخصص، توانمندی و برنامه های ارائه شده به وی رای می دهند و در این میان جنسیت افراد نقشی ندارد.