به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سرپرست هیئت عامل ایمیدرو با اعلام خبر فوق تصریح کرد: ظرفیت تولید سالانه این کارخانه یک میلیون تن آهن اسفنجی است.

به گفته محمدمسعود سمیعی نژاد، ‌این کارخانه فعالیت آزمایشی را در روز چهارم آذر ماه سال گذشته همزمان با عید سعید غدیر آغاز کرد و قرار است فردا با حضور مقامات عالیرتبه به طور رسمی افتتاح شود.

وی میزان سرمایه گذاری این پروژه را 175میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: معادل 70 میلیون یورو از رقم فوق توسط حساب ذخیره ارزی و بخش ریالی آن توسط سهامداران (سرمایه گذاری غدیر،‌ شرکت چادرملو و فولاد آلیاژی ایران) تامین شده است.

سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران درباره نتایج اقتصادی ساخت این کارخانه گفت: میزان صرفه جویی ارزی حاصل از این طرح 300 میلیون دلار در هر سال است.

سمیعی نژاد با بیان اینکه از 10هزار و 500 تن تجهیزات به کار رفته در این کارخانه 7هزار تن توسط شرکت های داخلی ساخته شده است اظهار داشت: فن آوری به کار رفته برای احداث کارخانه آهن اسفنجی غدیر ایرانیان بر اساس تجربیاتی است که در احداث واحد های زمزم فولاد خوزستان و مدول F در فولاد مبارکه به دست آمده است.

این کارخانه در 25 کیلومتری شهر اردکان استان یزد و در مجاروت کارخانه های گندله سازی اردکان و شرکت آهن و فولاد ارفع واقع شده است.

