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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

براساس اعلام سازمان سنجش؛

میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکورهای 91 و 92 تعیین نشده است

میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکورهای 91 و 92 تعیین نشده است

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: کارگروه حذف کنکور مصوبه ای درخصوص میزان درصدسوابق تحصیلی برای سالهای 91 تا 92 نداشته و لذا میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکورهای 91 و 92 هنوز تعیین نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال جاری و سالهای آتی می رساند براساس قانون پذیرش دانشجو مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری درخصوص هر نوع تغییری اعم از افزایش یا کاهش درصد تأثیر سوابق تحصیلی، تغییر نوع درس و ... به عهده کارگروه ماده 4 متشکل از وزرای علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس کارگروه)، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر کارگروه) است.

باتوجه به مصوبه کارگروه تنها مرجع اطلاع رسانی در این خصوص دبیر کارگروه است لذا به اطلاع کلیه داوطلبان می رساند کارگروه مصوبه ای درخصوص میزان درصد سوابق تحصیلی برای سالهای 91 تا 92 نداشته است.

بدیهی است هرگونه مصوبه جدید از طریق سازمان سنجش آموزش کشور بصورت رسمی از طریق جراید، پیک سنجش و سایت سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

کد مطلب 1312326

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