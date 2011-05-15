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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

ثابت قدم خبر داد:

معافیت 513 مددجوی کمیته امداد مازندران از خدمت سربازی

معافیت 513 مددجوی کمیته امداد مازندران از خدمت سربازی

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سلامت امور خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران گفت: در سال گذشته 513 نفر از فرزندان ذکور مددجویــان تحت پوشش کمیته امداد مازندران از خدمت سربازی معاف شدنـد .

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ثابت قدم  ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری کمیته امداد مازندران در ساری افزود: این تعداد از فرزندان مدجو که از سرپرستی پدر محـروم بوده و به عنوان سرپرست خانواده در کنار مادرشان زندگی می کنند بر اساس بخشنامه صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا با معرفی از سوی این نهاد از خدمت سربازی معاف شدند.
 
وی خاطرنشان کرد: 352 نفر از مشمولان وظیفه که خانواده آنان تحت پوشش کمیته امداد هستند، با صدور گواهی تحت حمایتی این نهاد به نزدیک ترین یگان خدمتی محل سکونت خانواده خود انتقال یافتند.

بیش از 200 هزار مازنی تحت پوشش حمایت امداد هستند.
 
 

کد مطلب 1312328

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