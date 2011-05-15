سرپرست دانشگاه علوم اقتصادی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران دانشجو طی حکمی دکتر مهدی صادقی شاهدانی را به عنوان سرپرست و مسئول دانشگاه علوم اقتصادی منصوب کرد.

در حکم انتصاب سرپرست دانشگاه علوم اقتصادی ضمن اشاره به لزوم توسعه علوم اقتصادی و ضرورت نهادینه کردن ارزش های دینی و بومی در این علوم و نیز تربیت کارشناسان و متخصصین عالم و متعهد در شاخه های مختلف علوم اقتصادی به ویژه در سال جهاد اقتصادی آمده است: با توجه به اینکه مقرر است دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی ارتقا یابد، بنابراین، با توجه به تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی در امور آموزش عالی به عنوان سرپرست و مسئول راه اندازی دانشگاه علوم اقتصادی منصوب می شوید.

همچنین در این حکم به بهره گیری از کلیه ظرفیت های موجود به ویژه با اعمال سیاست های موثر به منظور صرفه جویی در هزینه های غیر ضروری و رعایت صرفه و صلاح بیت المال تاکید شده است.

دکتر مهدی صادقی شاهدانی عضو هیئت علمی و دانشیار رشته اقتصاد نظری است. وی که هم اکنون ریاست دانشکده علوم اقتصادی را به عهده دارد، به عنوان سرپرست و مسئول راه اندازی دانشگاه علوم اقتصادی منصوب شده است.