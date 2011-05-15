240 پروژه عمرانی توسط بسیج سازندگی در کردستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمدحسن رجبی ظهر یکشنبه در ستاد پشتیبانی اردوهای طرح هجرت بسیج سازندگی بیان داشت: در سال گذشته و با توجه به اقدامات بسیج سازندگی بالغ بر 240 پروژه در مناطق روستایی کردستان اجرا و به بهره برداری رسیده است.

وی عنوان کرد: بسیج سازندگی استان کردستان در راستای محرومیت زدایی در استان و با هدف خدمت رسانی بهتر به مردم با همکاری و مشارکت تمامی دستگاه های دولتی اقدامات و برنامه های مناسبی را در سال گذشته انجام داده است و انتظار می رود که این روند مناسب در سال جاری نیز ادامه داشته باشد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی 40 پروژه عمرانی و خدماتی نیز در مناطق روستایی استان کردستان در دست اجراست که برنامه ریزی برای افتتاح این تعداد پروژه و آغاز به کار ساخت پروژه های جدید در استان صورت گرفته است.

وی افزود: در کنار اقدامات بسیج سازندگی برای محرومیت زدایی، برنامه های دیگری نیز در حوزه اشتغال و کارآفرینی در استان کردستان انجام شده است که این برنامه ها در سال جاری نیز در بخش های مختلف به ویژه آموزش های فنی و حرفه ای با جدیت بیشتری دنبال می شود.

رجبی در پایان یادآور شد: ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای 132 هزار نفر روز، آموزش های مهارتی برای 25 هزار 800 نفر، تعمیر و بازسازی مدارس در استان کردستان به تعداد 45 هزار نفر روز، برگزاری کلاس های جبرانی و نهضت سوادآموزی از جمله دیگر فعالیت ها در این بخش به شمار می رود.

در ادامه این جلسه که با حضور سردار خراسانی رئیس بسیج سازندگی کشور و استاندار کردستان برگزار شد، مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان از آمادگی خود برای مشارکت در برنامه های طرح بسیج سازندگی و اردوهای طرح هجرت برای سال جاری خبر دادند.