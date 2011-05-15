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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

240 پروژه عمرانی توسط بسیج سازندگی در کردستان اجرا شد

240 پروژه عمرانی توسط بسیج سازندگی در کردستان اجرا شد

سنندج - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان از اجرایی کردن بیش از 240 پروژه و طرح عمرانی در مناطق روستایی کردستان توسط بسیج سازندگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمدحسن رجبی ظهر یکشنبه در ستاد پشتیبانی اردوهای طرح هجرت بسیج سازندگی بیان داشت: در سال گذشته و با توجه به اقدامات بسیج سازندگی بالغ بر 240 پروژه در مناطق روستایی کردستان اجرا و به بهره برداری رسیده است.

وی عنوان کرد: بسیج سازندگی استان کردستان در راستای محرومیت زدایی در استان و با هدف خدمت رسانی بهتر به مردم با همکاری و مشارکت تمامی دستگاه های دولتی اقدامات و برنامه های مناسبی را در سال گذشته انجام داده است و انتظار می رود که این روند مناسب در سال جاری نیز ادامه داشته باشد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی 40 پروژه عمرانی و خدماتی نیز در مناطق روستایی استان کردستان در دست اجراست که برنامه ریزی برای افتتاح این تعداد پروژه و آغاز به کار ساخت پروژه های جدید در استان صورت گرفته است.

وی افزود: در کنار اقدامات بسیج سازندگی برای محرومیت زدایی، برنامه های دیگری نیز در حوزه اشتغال و کارآفرینی در استان کردستان انجام شده است که این برنامه ها در سال جاری نیز در بخش های مختلف به ویژه آموزش های فنی و حرفه ای با جدیت بیشتری دنبال می شود.

رجبی در پایان یادآور شد: ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای 132 هزار نفر روز، آموزش های مهارتی برای 25 هزار 800 نفر، تعمیر و بازسازی مدارس در استان کردستان به تعداد 45 هزار نفر روز، برگزاری کلاس های جبرانی و نهضت سوادآموزی از جمله دیگر فعالیت ها در این بخش به شمار می رود.

در ادامه این جلسه که با حضور سردار خراسانی رئیس بسیج سازندگی کشور و استاندار کردستان برگزار شد، مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان از آمادگی خود برای مشارکت در برنامه های طرح بسیج سازندگی و اردوهای طرح هجرت برای سال جاری خبر دادند.

کد مطلب 1312334

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