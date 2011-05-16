مصطفی خرامان دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان درباره جدیدترین برنامه‌هایی که در این انجمن پیگیری می‌شود به خبرنگار مهر گفت: دست‌اندرکاران کمیته سفر انجمن به دنبال برگزاری نشستی با حضورعلاقه‌مندان به سفرهای انجمنی هستند تا با جمع‌بندی نظرها باردیگر تور انجمن را فعال کنند.

وی ادامه داد: در طول 12 سال فعالیت انجمن، سفرهای گروهی اعضا به نقاط مختلف کشور برگزار شده که در نظر داریم در سال جدید هم این سفرهای گروهی را فعال کنیم. سفرهای گروهی برای همدلی بیشتر اعضا تدارک دیده می‌شود تا هم آشنایی‌ها بیشتر شود هم در این دیدارها راجع به مباحث مختلف بحث و تبادل نظر صورت گیرد که از این تبادلات ایده‌هایی برای نگارش هم خلق خواهد شد.

دبیر انجمن نویسندگان کودک با اشاره به اینکه هزینه این سفرها را شرکت‌کنندگان می‌پردازند و انجمن تنها هماهنگ‌کننده سفرهاست، بیان کرد: برنامه‌ریزی اولیه سفرها در حال انجام است که جزئیات بیشتر آن به اطلاع اعضا خواهد رسید.

مجمع عمومی انجمن 18 خرداد برگزار می‌شود

خرامان همچنین درباره مجمع عمومی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان گفت: پنج‌شنبه 18خرداد ماه مجمع برگزار می‌شود و

در این مجمع علاوه بر ارائه گزارش فعالیت‌ها و گزارش مالی، انتخابات بازرسان انجمن نیز برگزار می‌شود.

به گفته وی با وجود آمادگی هیئت‌ مدیره انجمن برای برگزاری مجمع عمومی در اردیبهشت ماه، به دلیل همزمانی با رویدادهای فرهنگی این ماه که به‌طور معمول تعداد زیادی از اعضای انجمن با آن درگیر هستند، دبیرخانه انجمن اعلام کرد که مجمع عمومی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان پنج‌شنبه 18خرداد ماه برگزار می‌شود.

قرارداد با موسسه صبا برای اقتباس ادبی در ساخت انیمیشن

دبیر انجمن نویسندگان کودک دیگر فعالیت انجمن را اینگونه تشریح کرد: انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با مرکز فرهنگی هنری پویانمایی صبا توافق کرده است که 100 کتاب مناسب برای مجموعه انیمیشن معرفی و خلاصه کند.

وی افزود: خلاصه کتاب‌ها در قالب کتابچه‌ای آماده می‌شود و در اختیار موسسه صبا قرار می‌گیرد. ما در این پروژه همچنین اعلام می‌کنیم چه آثاری برای اقتباس در انیمیشن مناسب است؛ آنگاه آنها می‌توانند برای نگارش فیلمنامه چه با نویسندگان انجمن چه با دیگر نویسندگان وارد مذاکره شوند.

خرامان در پایان با اشاره به اینکه فهرست کتاب‌ها در حال تکمیل است، تشریح کرد: موسسه صبا پس از چند سال بانک اطلاعاتی از ادبیات کودک خواهد داشت که در آن مشخص شده چه آثاری برای اقتباس مناسب و چه آثاری مناسب نبوده است.