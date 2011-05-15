«لسان صدق» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این مجموعه در قالب دو لوح فشرده در فرمت تصویری تهیه شده و «پیامبر اکرم (ص) معلم و مربی انسانها»، «وارثان حقیقی انبیاء»، « برکات پیامبر اکرم(ص) پرورش انسان در مکتب انبیاء» و «آثار تاسی به پیامبر اکرم (ص)» از عناوین موجود در این مجموعه هستند.



از دیگر عناوین این لوح فشرده می توان به «تعالی عقول در مکتب نبوی»، «لزوم حفظ حرمت رسول اکرم (ص)» و «مهمترین اقدامات پیامبر اکرم(ص)» اشاره کرد.



آنچه در حلقه بیستم از مجموعه لسان صدق به مشتاقان و آشنایان پرواز تقدیم می شود هشت جلسه از سخنرانی های آیت الله العظمی جوادی آملی است که در مناسبتهای مختلف ایراد شده و توسط بنیاد علوم وحیانی اسراء تهیه و تدوین شده است.



علاقمندان برای تهیه مجموعه بیستم لسان صدق می توانند به مرکز نشر اسراء مراجعه یا با تلفن‌های 3-7782001 تماس حاصل کنند.

