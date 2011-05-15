  1. استانها
  2. قم
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

در قالب دو لوح فشرده/

«لسان صدق» منتشر شد

«لسان صدق» منتشر شد

قم - خبرگزاری مهر: مجموعه بیستم «لسان صدق» با عنوان پیام آور رحمت از سلسله مباحث موضوعی سخنرانی های آیت الله جوادی آملی منتشر و روانه بازار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این مجموعه در قالب دو لوح فشرده در فرمت تصویری تهیه شده و «پیامبر اکرم (ص) معلم و مربی انسانها»، «وارثان حقیقی انبیاء»، « برکات پیامبر اکرم(ص) پرورش انسان در مکتب انبیاء» و «آثار تاسی به پیامبر اکرم (ص)» از عناوین موجود در این مجموعه هستند.

از دیگر عناوین این لوح فشرده می توان به «تعالی عقول در مکتب نبوی»، «لزوم حفظ حرمت رسول اکرم (ص)» و «مهمترین اقدامات پیامبر اکرم(ص)» اشاره کرد.

آنچه در حلقه بیستم از مجموعه لسان صدق به مشتاقان و آشنایان پرواز تقدیم می شود هشت جلسه از سخنرانی های آیت الله العظمی جوادی آملی است که در مناسبتهای مختلف ایراد شده و توسط بنیاد علوم وحیانی اسراء تهیه و تدوین شده است.

علاقمندان برای تهیه مجموعه بیستم لسان صدق می توانند به مرکز نشر اسراء مراجعه یا با تلفن‌های 3-7782001 تماس حاصل کنند.
 

کد مطلب 1312340

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها