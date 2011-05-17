به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ ساخت این فروشگاه در خیابان کریمخان زند تهران (ضلع شمالی پارک مریم) 29 بهمن سال 1385 به زمین زده شد و پیش از کلنگ زنی هم 1750 متر مربع از زیربنای این پروژه گودبرداری شده بود و از این نظر جزو معدود طرح‌هایی به شمار می‌رفت که از زمان افتتاحش جلوتر بود.

مساحت فروشگاه مذکور بر اساس طرح مصوب آن حدود 4500 مترمربع است و از آن به عنوان بزرگ‌ترین فروشگاه کتاب در خاورمیانه یاد می‌شود. مسئولان وعده داده‌اند که در صورت بهره برداری از این فروشگاه بتوان دست کم 50 هزار عنوان کتاب را در آن به نمایش گذاشت. اعتبار اولیه برای ساخت این فروشگاه هم 1.5 میلیارد تومان بود.

اما طرح مذکور پس از 4 سال و 4 ماه تنها 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

امیرمسعود شهرام نیا مدیرعامل نشر شهر (موسسه بهره‌بردار از این طرح) در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت این طرح گفت: موضوع ساخت این فروشگاه زمانی مطرح شد که هنوز بحث پروژه باغ کتاب به شکل جدی در شهرداری تهران مطرح نشده بود.

وی افزود: شهرداری تهران چندی بعد پروژه باغ کتاب را به دلیل مرکزیت و اهمیت مقوله کتاب در دستور کار خود قرار داد و در عین حال بحث پروژه دیگر (ساخت بزرگ‌ترین کتابفروشی کشور) در خیابان کریم‌خان هم منتفی نشد.

مدیرعامل موسسه نشر شهر اضافه کرد: از سوی دیگر در آمد و شدهای اداری و تغییرات مدیریتی، پروژه به شهرداری منطقه 6 سپرده شد و متاسفانه پیمانکار ابتدایی طرح، حدود 2 سال در عملیات اجرایی آن تاخیر کرد و کار را انجام نداد.

شهرام‌نیا در عین حال به ازسرگیری این پروژه اشاره کرد و گفت: اخیراً گام‌هایی در این راستا برداشته شده و چند ماه پیش اعلام شد که قرار است مناقصه‌ای با هدف انتخاب پیمانکار جدید برگزار شود.

وی تاکید کرد: در یک دوره نیز بحث تغییر کاربری این پروژه با توجه به پیشرفت پروژه باغ کتاب مطرح شد، اما خوشبختانه آقای خوراکیان مدیر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به شدت مقاومت کرد و باعث شد آن بحث منتفی شود. هرچند این احتمال وجود دارد که تعدادی از طبقات این پروژه تغییر کاربری دهد.

وی افزود: در حال حاضر این پروژه در مرحله برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار جدید است. ما هم در موسسه نشر شهر به عنوان دستگاه بهره‌بردار از این پروژه امیدواریم هرچه زودتر عملیات اجرایی آن ازسرگرفته شود.