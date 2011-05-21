مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت کتابهای دینی درسی در سالهای اخیر را مطلوب خواند و گفت: به نظر می رسد مؤلفان سعی کردند بخشهایی از کتابهای دینی درسی را به صورت کاربردی تدوین کنند.

وی کتاب را تنها ابزار دین آموزی و دینمداری دانش آموزان ندانست و در کنار آن بر نقش مؤلفه های چون محیط آموزشی، مربیان و خانواده نیز تأکید کرد و گفت: کتاب یکی از ابزارهای تقویت باورهای دینی است و باید در حوزه تربیت دینی دانش آموزان، مسائل دیگر را نیز در نظر گرفت. ممکن است کتاب بسیار خوبی نیز تألیف و آموزش داده شود اما با کمبود معلم و یا معلم ضعیفی روبرو باشیم که نتواند ارتباط درستی میان دانش آموز و کتاب و آموزه های دینی برقرار کند.

قره شیخلو ملاک نمره را برای ارزیابی باورهای دینی دانش آموزان صحیح ندانست و افزود: جایگاه و شأن درس دینی و قرآن باید در آموزش و پرورش جایگاه شایسته ای باشد که تا وضعیت مطلوب فاصله داریم و به نظر می رسد این جایگاه افت کرده و بچه ها بعنوان یک درس جدی به آن نمی نگرند؛ به گونه ای که گاه دیده می شود در کارنامه دانش آموز نمره های خوبی از قرآن و دینی ثبت شده اما در عمل با چنین چیزی مواجه نیستیم و مثلا نمره قرآن او 18 شده اما قادر نیست یک روخوانی ساده داشته باشد.

وی به مهمترین مؤلفه هایی که باید در تدوین کتب درسی لحاظ شود اشاره کرد و گفت: اصلی ترین مطلب در حوزه دین این است که به دانش آموز گفته شود برای چه نیاز به دین دارند و اصلا کاربرد دین در زندگی کجاست تا با طرح این مباحث در کلاسهای درس این احساس نیاز در درون دانش آموزان به وجود آید و بطور قطع بعد خود این نوجوان و جوان به دنبال پاسخ آن خواهند رفت.

وی با انتقاد از حجم انبوه اطلاعات کتب درسی دینی یادآور شد: این مطالب انبوه و متفرقه در کتب دینی باعث می شود دانش آموز از خیلی مباحث اصلی دینی باز بماند و نمی داند در کجا می تواند از این همه مطالب پراکنده و حجیم در زندگی بهره برداری کند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا کتب دینی درسی پاسخگوی شبهات دینی دانش آموزان هستند یا خیر؟ تأکید کرد: قرار نیست همه شبهات دینی و فکری کودکان در مدرسه و در دوران تحصیل پاسخ داده شود و در کنار مدرسه ابزارها و دیگر مجاری اطلاعاتی نیز در پاسخگویی به این سؤالات می تواند مؤثر باشد.

رئیس سازمان دارالقرآن تصریح کرد: مهمترین مطلبی که باید برای دانش آموزان تبیین گردد و قرآن نیز بر آن تأکید کرده است بحث واجبات و محرمات است و یا اینکه اوامر دین چه موضوعاتی است؟ البته قرار نیست در این حوزه به مباحث بسیار پیچیده که ساعت زیادی را می طلبد بپردازیم اما همین که کودک و نوجوان با اوامر و نواهی شرعی آشنایی پیدا کنند کافی است.

قره شیخلو در پایان گفت: نه تنها برای دانش آموزان بلکه برای غیردانش آموزان نیز باید روشن کنیم که از سرلجبازی نمی توان در حوزه دین گام برداشت و باید منصفانه با مباحث دینی برخورد کرد و حتی بهتر است نحوه پرسش و پاسخ صحیح را نیز به دانش آموزان آموخت و با روش گفتگو محور می توان بسیاری از مسائل و اعتقادات دینی را در کودکان و نوجوانان تقویت کرد.