به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در سخنانی اظهار داشت: اگر اسباب گناه در نهاد خانواده فراهم شود، زمینه های رواج گناه و فساد در جامعه فراهم می شود و اگر مسئولان با فساد مقابله نکنند و بگذارند فساد به حال خودش رها بماند، جوانی که در این فضا قدم بزند سالم نمی ماند.



وی با اشاره به اهمیت و جایگاه نهاد خانواده، گفت: خانواده از مهمترین و باقداست ترین نهاد اجتماعی محسوب می شود، به نحوی که خانواده نقش محوری در عرصه های گوناگون جامعه را بر عهده دارد.



حسینی بوشهری اضافه کرد: سعادت و بدبختی جامعه به نهاد کوچکی همچون خانواده بر می گردد، چون مجموع خانواده ها یک جامعه بزرگ را تشکیل می دهند.



امام جمعه قم عنوان کرد: تاریخ نشان داد که همیشه ملتهایی موفق بودند که از خانواده مستحکم تری برخوردار بودند.



جوامع غربی از درون دچار از هم گسیختگی هستند



آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به فروپاشی نهاد خانواده در دنیای غرب، اظهار داشت: ارزش و کرامت خانواده در دنیای غرب سست و متزلزل شده و کرامت های اخلاقی در این جوامع کمتر به چشم می خورد.



وی تاکید کرد: از هم گسیختگی خانواده در جوامع غربی به گونه ای است نه محبتی بین زن و شوهر وجود دارد و نه رابطه عاطفی بین فرزندان و والدین حاکم است.



عضو جامعه مدرسین تصریح کرد: آمار طلاق و تولد کودکان نامشروع در دنیای غرب روز به روز در حال افزایش است و این بحران ها نشان می دهد که با وجود پیشرفتهای مادی در جوامع غربی، این جوامع از درون دچار از هم گسیختگی عمیقی هستند.

اهمیت نهاد خانواده از منظر اسلام



آیت الله حسینی بوشهری به بررسی جایگاه خانواده از نظر رسول گرامی اسلام(ص) و اهل بیت(ع) پرداخت و اظهار داشت: نهاد خانواده در اسلام از ارزش و کرامت خاصی برخوردار است.



وی گفت: بخشی از آیات قرآن کریم مربوط به تشکیل و تحکیم خانواده است و این نشان دهنده اهمیت نهاد خانواده در جامعه است.



وی افزود: رسول گرامی اسلام(ص) فرمودند که هیچ بنایی در مکتب اسلام طرح ریزی نشده که در نزد خداوند محبوب تر از نهاد خانواده باشد.



امام جمعه قم با تاکید بر لزوم تربیت صحیح فرزندان بر اساس آموزه های الهی، اظهار داشت: محیط خانه باید به گونه ای باشد که زمینه فساد در آن وجود نداشته باشد.