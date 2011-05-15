افراد آگاه باید برای عضویت در کانونهای دانش و صنعت انتخاب شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی در کارگروه کانون هماهنگی دانش و صنعت که در سالن جلسات استانداری و با حضور سرپرست دفتر تجاری سازی و هماهنگیهای دانش و صنعت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: این افراد مسئولیت پذیر و توانمند هستند که باعث می شوند کارها روال عادی خود را طی کرده و به سرانجام برسند.

سید دادوش هاشمی ادامه داد: کرمانشاه با توجه به پتانسیل های بالایی که در تمام زمینه ها از جمله بخشهای کشاورزی، گردشگری و صادرات دارد می تواند مرکز کانونهایی نظیر تجارت و گردشگری قرار گیرد و امیدوارم مسئولین امر به این نکات توجه داشته باشند.

20 کانون جدید هماهنگی دانش و صنعت در کشور احداث می شود

در ادامه این جلسه سرپرست دفتر تجاری سازی و هماهنگیهای دانش و صنعت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور از احداث 20 کانون جدید هماهنگی دانش و صنعت در سال جاری در کشور خبر داد و گفت: با احداث اینها، تعداد کانونهای کشور به 78 کانون افزایش خواهد یافت.

جواد قاسمی با بیان اینکه هم اکنون 58 کانون در سطح کشورفعال هستند، اظهار داشت: از این تعداد 26 کانون در زمینه های کشاورزی و منابع طبیعی، 26 کانون در زمینه صنعتی، پنج کانون در زمینه فناوری دفاعی و یک کانون هم در بخش خدمات فعال هستند.

وی در ادامه به مهمترین برنامه های کانون دانش و صنعت در سال جاری اشاره و بیان کرد: تاسیس و فعال سازی 20 کانون جدید، حمایت از برگزاری 10 نشست ملی، حمایت از 10 طرح منتخب کانون و حمایت از 50 طرح نیمه کلان درعرصه ملی از جمله این برنامه هاست.

قاسمی همچنین با بیان اینکه تبیین و تدوین نقشه راه، ترسیم چشم انداز و تهیه و تدوین اهداف برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از رسالتهای اساسی کانون های دانش و صنعت است، گستره فعالیتهای کانون را تهیه بنگاه های اقتصادی، مراکز علمی و آموزشی و تشکلهای علمی و تخصصی عنوان کرد.

در ادامه جلسه رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه به برخی اقدامات انجام شده این موسسه درخصوص تولید قیر اشاره و تصریح کرد: تولید قیرطبیعی نوع Aکه در صنایع مختلف اعم از مصالح ساختمانی، رنگ، آسفالت، روسازی جاده ها و... کاربرد دارد اشاره کرد.

بهروز بادکو افزود: اصلاح تیرهای نفتی با استفاده از قیرطبیعی برای تولید آسفالت مقاوم در برابر نوسانات دمایی و فشار که در ساخت باند فرودگاه ها، بزرگراه های پرترافیک، ایزوبام و... کاربرد دارد و همچنین تهیه کاربن فعال از قیرطبیعی با کاربرد در صنایع غذایی، دارویی، نفت و گاز و پتروشیمی ازدیگر اقدامات جهاد دانشگاهی کرمانشاه در این خصوص بوده است.

در پایان این جلسه هاشمی استاندار کرمانشاه به مدت دو سال به عنوان رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت قیر طبیعی کشور منصوب شد.