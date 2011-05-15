کنترل کامل مسابقات لیگ در دو هفته پایانی/ از انتخاب ناظران ویژه تا آزمایش خون!

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر دستور علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال مقرر شد تا سازمان لیگ برتر برای این دیدارها ناظر ویژه در نظر بگیرد.

همچنین کمیته داوران از بهترین داوران بین المللی که در ایران حضور دارند، برای قضاوت دیدارهای پایانی لیگ برتر استفاده کرده و همچنین کمیته کنترل دوپینگ با استفاده از افسران دوپینگ، کنترل کاملی بر بازی‌های دو هفته پایانی رقابت‌های لیگ برتر داشته باشند و در صورت نیاز از آزمایش خون نیز استفاده کنند.

دیدارهای دو هفته پایانی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در روزهای یکشنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد و دهمین دوره این رقابت‌ها روز جمعه 30 اردیبهشت‌ماه به اتمام می رسد.